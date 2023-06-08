Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин (Джузеппе Какас).

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин проиграл последний раунд в Верховном суде после того, как на него были наложены санкции после вторжения в Украину.

Мазепин выступал за Хааса, но команда Формулы-1 «разорвала отношения» с ним вскоре после того, как Россия начала войну на Украине в прошлом году.

С тех пор 24-летний футболист не выступал за команду Ф1 и подал в суд на министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, добиваясь отмены санкций.

Судья должен наблюдать за процессом 19 июля, но адвокаты Мазепина попросили провести слушание в Высоком суде Лондона, чтобы тем временем отсрочить приговор.

Это позволило бы Мазепину как можно скорее отправиться в Великобританию и начать переговоры с британскими командами Формулы-1.

Однако судья отклонил просьбу юристов Мазепина в четверг.

Суды узнали, что Мазепин и его отец Дмитрий, российский бизнесмен, владеющий производителем химической продукции «Уралхим», попали под санкции в марте 2022 года.

Мазепин и его отец «подлежат замораживанию активов и запрету на поездки».

Юристы, представляющие правительство, заявили, что санкции были «ключевым аспектом» британских попыток «исправить ситуацию» на Украине.

Они выразили озабоченность по поводу того, каким будет общественное мнение, если просьба Мазепина будет удовлетворена.

«Истец является довольно известным общественным деятелем и автогонщиком», — сказал судья.

«Я согласен с тем, что может возникнуть мнение, по крайней мере, у некоторых слоев общества, что всегда есть способы обойти режим санкций Великобритании».

Судья сказал, что он «абсолютно удовлетворен» тем, что баланс доказательств весит против предоставления временной помощи.

Теоретически гонщики из России и Белоруссии могли бы выступать в качестве «нейтральных» гонщиков в Формуле-1.

А вот Мазепина, единственного российского гонщика, незадолго до начала сезона 2022 года «Хаас» уволил.

F1 также исключила Гран-при Сочи из своего расписания на 2022 год и отменила планы проведения ежегодных гонок в Санкт-Петербурге.

смг / шт.