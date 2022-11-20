Российский город Санкт-Петербург стал свидетелем огромного огненного шара после взрыва

СМИ в этом районе написали в Твиттере о мощном взрыве, и некоторые пользователи задавались вопросом, был ли это обычный пожар или очередной взрыв.
Пламя было замечено камерой в жилом пригороде Всеволожска примерно в 24 километрах (15 милях) к востоку от Санкт-Петербурга, пламя поднималось в воздух, как грибовидное облако.
По данным государственных СМИ, причиной взрыва стал разрыв газопровода в Ленинградской области. По словам акима района, пожар локализован и опасности для местного населения не представляет.
По меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате взрыва, вызванного утечкой газа в многоквартирном доме на российском острове Сахалин всего несколько часов назад.
Взрыв произошел на российском острове Сахалин в Тихом океане, недалеко от Японии на севере.
Интересные факты о Риши Сунаке, первом цветном премьер-министре Великобритании
Самый молодой премьер родом из Индии
Сунак и Акшта Мурти
Сегодня в 5:30 утра в одной из квартир взорвался газовый баллон.
Местное новостное издание «ТВзвезда» утверждает, что спасатели и хирурги оперируют пострадавших на заднем дворе.
Спасатели обыскивают завалы в поисках других тел, которые могут быть захоронены. В операции задействовано более 50 человек, в том числе волонтеры.
Подтверждено, что в здании находились 33 человека, но трое до сих пор числятся пропавшими без вести.
вопросы и ответы
- Сколько человек пропало из здания?
Три человека до сих пор пропали без вести.
- Сколько людей было убито?
Погибли девять человек с четырьмя детьми.
Заявление об отказе от ответственности: Этот контент создан сторонним агентством. Высказанные здесь мнения принадлежат соответствующим авторам/организациям и не отражают точку зрения The Economic Times (ET). ET не гарантирует, не одобряет и не одобряет какой-либо свой контент и никоим образом не несет за него ответственности. Пожалуйста, примите все необходимые меры, чтобы убедиться, что предоставленная информация и содержание являются правильными, актуальными и проверенными. Настоящим ET отказывается от любых и всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении отчета и любого его содержания.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».