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Российский город Санкт-Петербург стал свидетелем огромного огненного шара после взрыва

20 ноября, 2022
Marfa Fedoroa
Огромные пожары и клубы ядовитого дыма окутали Санкт-Петербург.

СМИ в этом районе написали в Твиттере о мощном взрыве, и некоторые пользователи задавались вопросом, был ли это обычный пожар или очередной взрыв.

Пламя было замечено камерой в жилом пригороде Всеволожска примерно в 24 километрах (15 милях) к востоку от Санкт-Петербурга, пламя поднималось в воздух, как грибовидное облако.

По данным государственных СМИ, причиной взрыва стал разрыв газопровода в Ленинградской области. По словам акима района, пожар локализован и опасности для местного населения не представляет.

По меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате взрыва, вызванного утечкой газа в многоквартирном доме на российском острове Сахалин всего несколько часов назад.

Взрыв произошел на российском острове Сахалин в Тихом океане, недалеко от Японии на севере.

Интересные факты о Риши Сунаке, первом цветном премьер-министре Великобритании

Самый молодой премьер родом из Индии

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Сунак и Акшта Мурти

В Стэнфорде Сунак познакомился со своей женой Акшатой Мурти, дочерью Нараяны Мурти, соучредителя Infosys. Сунак и Мурти, миллиардер, поженились в 2009 году и воспитывают двух дочерей.

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Сегодня в 5:30 утра в одной из квартир взорвался газовый баллон.

Местное новостное издание «ТВзвезда» утверждает, что спасатели и хирурги оперируют пострадавших на заднем дворе.

Спасатели обыскивают завалы в поисках других тел, которые могут быть захоронены. В операции задействовано более 50 человек, в том числе волонтеры.

Подтверждено, что в здании находились 33 человека, но трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

вопросы и ответы

  1. Сколько человек пропало из здания?
    Три человека до сих пор пропали без вести.
  2. Сколько людей было убито?
    Погибли девять человек с четырьмя детьми.

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