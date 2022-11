Российский город Санкт-Петербург стал свидетелем огромного огненного шара после взрыва

Огромные пожары и клубы ядовитого дыма окутали Санкт-Петербург. СМИ в этом районе написали в Твиттере о мощном взрыве, и некоторые пользователи задавались вопросом, был ли это обычный пожар или очередной взрыв. Пламя было замечено камерой в жилом пригороде Всеволожска примерно в 24 километрах (15 милях) к востоку от Санкт-Петербурга, пламя поднималось в воздух, как грибовидное облако.

По данным государственных СМИ, причиной взрыва стал разрыв газопровода в Ленинградской области. По словам акима района, пожар локализован и опасности для местного населения не представляет. По меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, погибли в результате взрыва, вызванного утечкой газа в многоквартирном доме на российском острове Сахалин всего несколько часов назад. Взрыв произошел на российском острове Сахалин в Тихом океане, недалеко от Японии на севере. Интересные факты о Риши Сунаке, первом цветном премьер-министре Великобритании Самый молодой премьер родом из Индии 42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании. Мало того, он станет первым британским премьер-министром с индийскими корнями. Сунак родился в районе Саутгемптона в стране, имеет британско-индийское происхождение в третьем поколении, его бабушка и дедушка были из Пенджаба. Он получил образование в лучших институтах Сын отца-врача и матери-фармацевта, Риши Сунак учился в одной из лучших школ Англии. Он имеет степени Винчестера, Оксфорда и Стэнфорда, Калифорния. Сунак и Акшта Мурти В Стэнфорде Сунак познакомился со своей женой Акшатой Мурти, дочерью Нараяны Мурти, соучредителя Infosys. Сунак и Мурти, миллиардер, поженились в 2009 году и воспитывают двух дочерей.

Детские цели В детстве Сунак хотел стать рыцарем-джедаем, когда вырастет, и является большим поклонником «Звездных войн». Его новая роль на Даунинг-стрит, 10 будет очень похожа на ту, что он защищает людей своей страны. Индийские корни После избрания депутатом в 2015 году Риши Сунак был приведен к присяге на Бхагавад-гите в парламенте. Он много говорил о своем индийском происхождении и о том, как его родители привили ему ценности и культуру. READ Шведская экономика сокращается из-за распространения эпидемий и военного кризиса Сегодня в 5:30 утра в одной из квартир взорвался газовый баллон. Местное новостное издание «ТВзвезда» утверждает, что спасатели и хирурги оперируют пострадавших на заднем дворе. Спасатели обыскивают завалы в поисках других тел, которые могут быть захоронены. В операции задействовано более 50 человек, в том числе волонтеры. Подтверждено, что в здании находились 33 человека, но трое до сих пор числятся пропавшими без вести. вопросы и ответы Сколько человек пропало из здания?

Три человека до сих пор пропали без вести. Сколько людей было убито?

Погибли девять человек с четырьмя детьми.

Заявление об отказе от ответственности: Этот контент создан сторонним агентством. Высказанные здесь мнения принадлежат соответствующим авторам/организациям и не отражают точку зрения The Economic Times (ET). ET не гарантирует, не одобряет и не одобряет какой-либо свой контент и никоим образом не несет за него ответственности. Пожалуйста, примите все необходимые меры, чтобы убедиться, что предоставленная информация и содержание являются правильными, актуальными и проверенными. Настоящим ET отказывается от любых и всех гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении отчета и любого его содержания.