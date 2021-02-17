Российский грузовой корабль-док на Международной космической станции

Беспилотный российский грузовой корабль прибыл на Международную космическую станцию в среду с большим запасом грузов.
Сухогруз “Прогресс МС-16”, взорвавшийся в понедельник с арендованного Россией космодрома “Пигмония” в Казахстане, поставлял воду, двигательные установки и другие материалы на орбитальную заставу.
Экипаж станции был направлен на швартовку станции в ручном режиме в 06:27 по Гринвичу (1:27 по восточному стандартному времени) из-за возникшего в последний момент сбоя в автоматической системе стыковки.
Сейчас космической станцией управляют Кейт Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Кловер и Шеннон Уокер из НАСА; Космонавт Японского космического агентства Сочи Нокучи; И Сергей Рызыков, и Сергей Кут-Сверков из Роскосмоса.
Российский грузовой корабль запущен к Международной космической станции
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Цитировать: Доки российских грузовых кораблей на Международной космической станции (17 февраля 2021 г.) Получено 17 февраля 2021 г. из https://phys.org/news/2021-02-russian-cargo-ship-docks-international.html
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