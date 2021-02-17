Российский грузовой корабль-док на Международной космической станции

На этой фотографии, предоставленной пресс-службой Космического агентства Роскосмоса, показан передовой грузовой корабль МС-16, взрывающийся со стартовой площадки в понедельник, 15 февраля 2021 года, на российской космической станции в Пиконоре, Казахстан. Российский грузовой корабль “Прогресс МС-16” взрывается и выходит на заданную орбиту на пути к Международной космической станции с арендованной Россией стартовой площадки “Пиконор” в Казахстане. (Через пресс-службу Космического агентства Роскосмоса, фото AP)



Беспилотный российский грузовой корабль прибыл на Международную космическую станцию ​​в среду с большим запасом грузов.

Сухогруз “Прогресс МС-16”, взорвавшийся в понедельник с арендованного Россией космодрома “Пигмония” в Казахстане, поставлял воду, двигательные установки и другие материалы на орбитальную заставу.

Экипаж станции был направлен на швартовку станции в ручном режиме в 06:27 по Гринвичу (1:27 по восточному стандартному времени) из-за возникшего в последний момент сбоя в автоматической системе стыковки.

Сейчас космической станцией управляют Кейт Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Кловер и Шеннон Уокер из НАСА; Космонавт Японского космического агентства Сочи Нокучи; И Сергей Рызыков, и Сергей Кут-Сверков из Роскосмоса.

На этой фотографии, предоставленной пресс-службой Космического агентства Роскосмоса, показан передовой грузовой корабль МС-16, взрывающийся со стартовой площадки в понедельник, 15 февраля 2021 года, на российской космической станции в Пиконоре, Казахстан. Российский грузовой корабль “Прогресс МС-16” взрывается и выходит на заданную орбиту на пути к Международной космической станции с арендованной Россией стартовой площадки “Пиконор” в Казахстане. (Через пресс-службу Космического агентства Роскосмоса, фото AP)



Российский грузовой корабль запущен к Международной космической станции

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