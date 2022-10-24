science

Российский грузовой корабль завершил миссию огненным возвращением на Землю

24 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Российский грузовой корабль завершил свое восьмимесячное пребывание на орбите преднамеренным погружением в атмосферу Земли в ночь на воскресенье (23 октября).

Беспилотный грузовой корабль «Прогресс 80», доставивший более 3 тонн продовольствия и припасов в Международная космическая станция (ISS) в феврале, вышел из лаборатории в 18:46 по восточному поясному времени (22:46 по Гринвичу) в воскресенье.

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