Российский грузовой корабль завершил миссию огненным возвращением на Землю

Российский грузовой корабль завершил свое восьмимесячное пребывание на орбите преднамеренным погружением в атмосферу Земли в ночь на воскресенье (23 октября).

Беспилотный грузовой корабль «Прогресс 80», доставивший более 3 тонн продовольствия и припасов в Международная космическая станция (ISS) в феврале, вышел из лаборатории в 18:46 по восточному поясному времени (22:46 по Гринвичу) в воскресенье.

«Космический корабль отошел от космической станции, и через несколько часов двигатели «Прогресса» заработали в маневре катапультирования, чтобы отправить грузовой корабль в разрушительный повторный вход в атмосферу Земли над Тихим океаном», — сообщили представители НАСА. написал в обновлении (Откроется в новой вкладке) Понедельник (24 октября).

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прогресс Это один из трех автоматических космических кораблей, которые регулярно доставляют грузы на Международную космическую станцию, наряду с капсулой SpaceX Dragon и космическим кораблем Northrop Grumman Cygnus. Прогресс и Лебедь горят Атмосфера Земли По завершении своей орбитальной работы Dragon возвращается домой для безопасных разбрызгивателей и повторного использования в будущем.

Три корабля посещения все еще прикреплены к Международной космической станции после вылета «Прогресса-80» — грузовой корабль «Прогресс-81», российский «Союз» и корабль. СпейсИкс Экипаж капсулы Endurance Dragon.

Последние две машины — такси космонавтов, и обе взлетели относительно недавно. «Союз» был запущен 21 сентября, а «Эндьюранс» — 5 октября на SpaceX. Экипаж Миссия 5 в НАСА.

В ближайшее время на смену недавно ушедшему «Прогрессу-80» отправится еще одно российское сухогрузное судно. Запуск беспилотного космического корабля «Прогресс-82» на ракете «Союз» запланирован на вторник (25 октября) в 20:20 по восточному поясному времени (00:20 по Гринвичу 26 октября). ).

Если все пойдет по плану, «Прогресс-82» прибудет на Международную космическую станцию ​​в четверг (27 октября) в 22:49 по восточному поясному времени (02:49 по Гринвичу 28 октября). Вы можете посмотреть запуск и стыковку в прямом эфире здесь, на Space.com, любезно предоставленном NASA TV.