Российский грузовой корабль на сутки поменялся местами для стоянки на космической станции

Обновлять: Российский космический корабль “Прогресс 78” для успешной доставки грузов с космической станции Boisc приземлился поздно в среду (20 октября) и в настоящее время должен пристыковаться к Нока в 12:24 по восточному поясному времени (0424 по Гринвичу) в пятницу (22 октября). Вы можете посмотреть прямую интернет-трансляцию стыковки в окне выше, начиная примерно за час до стыковки.

Сегодня вечером (20 октября) российский беспилотный грузовой корабль начнет менять места для стоянки на Международной космической станции. Дорога до нового дока займет чуть больше суток.

космический корабль прогресс 78 Он должен отключиться от российского блока “Поиск” на станции в 19:42 по восточному поясному времени (23:42 по Гринвичу). На телевидении НАСА не будет репортажа с отстыковки, но вы можете посмотреть его в новом порту на Международной космической станции в четверг.

После отделения сегодня вечером космический корабль “Прогресс” будет поддерживать станцию ​​(это то, что НАСА утверждает, чтобы удерживать свою позицию) в точке примерно в 120 милях (193 км) от космической станции в течение более суток – 28 часов 41 минута даже до точнее – до пополнения запасов. В новой российской лаборатории «Наука» на станциях в пятницу, в 12:23 по восточному времени (0423 по Гринвичу). НАСА будет освещать встречи и пополнение запасов, начиная с 23:30 по восточному поясному времени в четверг (03:30 по Гринвичу в пятницу). Все это время может быть изменено.

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Для космического корабля необычно оставаться на месте в течение такого длительного периода времени рядом с космической станцией, но НАСА заявило, что время ожидания поможет с процедурой повторной стыковки.

«24 часа, которые необходимо отменить / пополнить, позволят российским авиадиспетчерам настроить системы на« Науке »для получения информации о прогрессе», – сообщила Space.com по электронной почте пресс-секретарь НАСА Лия Чешир. «Автомобиль убирается на безопасное расстояние от станции, пока эти работы продолжаются».

Кроме того, «Прогресс 78» сможет выполнять проверки на утечки в магистралях двигателя модуля «Наука» до того, как модуль запустит свои двигатели для выполнения «рулевого управления» для станции, по словам представителей НАСА. Он указал в своем заявлении насчет маневра.

В конце июля, Наука. Случайно наклонил космическую станцию Примерно 540 градусов вскоре после стыковки из-за сбоя программного обеспечения. НАСА заявило, что в то время экипажу ничего не угрожало. (Другой российский космический корабль, капсула экипажа “Союз МС-18”, который на прошлой неделе доставил на Землю съемочную группу, кратко Международная космическая станция потерпела крушение 15 октября. НАСА и Роскосмос ищут первопричину.)

НАСА сообщает в своем отчете: Сообщение блога О терминальных операциях.

«Два космонавта на станции, бортинженеры Петр Дубров и Антон Шкаплеров, готовятся», – говорится в сообщении. «Дуэт обучался на автоматизированном удаленном блоке рандеву сервера« Звезда »на случай маловероятного случая, когда им придется вручную переоборудовать 78Р».

“Прогресс 78” был запущен на станцию ​​в конце июня и прибыл в орбитальную лабораторию 1 июля, когда после двухдневного полета пристыковался к модулю “Поиск”. Его переключение портов происходит всего за неделю до того, как еще один российский грузовой космический корабль “Прогресс 79” должен покинуть Землю и отправиться на космическую станцию. Запуск ракеты-носителя планируется оставить с космодрома Байконур в Казахстане не позднее 20:00 по восточному стандартному времени в среду, 27 октября (00:00 по Гринвичу или 5:00 по местному времени в четверг, 28 октября). НАСА начнет освещать его за 15 минут до запуска.

“Прогресс 79” доставит три тонны продовольствия, топлива и припасов на космическую станцию ​​для ожидаемой стыковки в задней части служебного модуля “Звезда” в 21:34 по восточноевропейскому времени в пятницу, 29 октября (0134 по Гринвичу, суббота, 30 октября). НАСА планирует прямую трансляцию в 20:45 по восточному поясному времени в пятницу (00:45 по Гринвичу в субботу).

Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована 20 октября и обновлена ​​21 октября.

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