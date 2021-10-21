science

Российский грузовой корабль на сутки поменялся местами для стоянки на космической станции

22 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Обновлять: Российский космический корабль “Прогресс 78” для успешной доставки грузов с космической станции Boisc приземлился поздно в среду (20 октября) и в настоящее время должен пристыковаться к Нока в 12:24 по восточному поясному времени (0424 по Гринвичу) в пятницу (22 октября). Вы можете посмотреть прямую интернет-трансляцию стыковки в окне выше, начиная примерно за час до стыковки.

Сегодня вечером (20 октября) российский беспилотный грузовой корабль начнет менять места для стоянки на Международной космической станции. Дорога до нового дока займет чуть больше суток.

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