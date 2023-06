Российский грузовой самолет был захвачен в аэропорту Торонто Пирсон

Российский грузовой самолет, принадлежащий авиакомпании «Волга-Днепр», уже более года припаркован в международном аэропорту Торонто Пирсон (CTV News Toronto/Craig Berry). В субботу днем ​​министерство внутренних дел Канады объявило, что правительство Канады более года назад захватило зарегистрированный в России грузовой самолет в аэропорту Торонто Пирсон. Предполагается, что самолет Ан-124 принадлежит дочерней компании ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» и группы компаний «Волга-Днепр» — двух организаций, против которых Канада недавно ввела санкции за их действия в войне против Украины, говорится в пресс-релизе. мировых дел. Самолет был припаркован в Пирсоне с 27 февраля 2022 года. Владельцу самолета платили 74 цента в минуту за парковку в Торонто Пирсон, сообщило CTV News Toronto в апреле 2022 года Управление аэропортов Большого Торонто (GTAA). по данным GTAA, до 1065,60 долларов в сутки. Первоначально российский самолет планировал вылететь из Торонто вскоре после прибытия из Китая через США и Россию, но этот рейс был отменен, когда правительство Канады закрыло воздушное пространство страны для российских операторов в феврале прошлого года, заблокировав его на неопределенный срок. По данным Global Affairs, этот захват является первым в плане Канады оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, напрягая ее экономику и ограничивая ее доступ к ресурсам. Это первый материальный актив, на который Канада наложила арест в соответствии с этой системой, и второй объект, на который был наложен арест в соответствии с Законом о специальных экономических мерах. По данным Global Affairs, правительство Канады конфискует самолет и будет управлять им в соответствии с федеральным законодательством. READ Россия замедляет работу Твиттера из-за `` заблокированного контента '' В декларации говорится, что «в случае возможной конфискации активов в пользу Короны Канада будет работать с правительством Украины над вариантами перераспределения этих активов для компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины». .» «Сегодня Канада посылает российскому режиму четкий сигнал о том, что у тех, кто поддерживает и получает выгоду от агрессивной войны Кремля, не будет укрытия», — заявила госсекретарь Мелани Джоли в пресс-релизе. «Канада была там, чтобы поддержать борьбу Украины за свободу с первого дня, и мы продолжим поддерживать их победу, чтобы помочь с усилиями по восстановлению». Файлы Ханы Альберги из CTV News Toronto READ Последняя украинская война: «агрессивный» российский самолет чуть не сбил польский самолет; Риск «серьезной ядерной аварии» на электростанции | Новости мира

According to Global Affairs, this seizure is the first in Canada’s plan to put pressure on Russia to stop its war against Ukraine by straining its economy and limiting its access to resources.

This is the first physical asset seized by Canada under this regime and the second seized under the Special Economic Measures Act.

According to Global Affairs, the Canadian government will seize and manage the aircraft in accordance with federal legislation.

“Should the asset ultimately be forfeited to the Crown, Canada will work with the Government of Ukraine on options to redistribute this asset to compensate victims of human rights abuses, restore international peace and security, or rebuild Ukraine,” reads the announcement.

“Today, Canada is sending a clear message to the Russian regime that there will be nowhere left to hide for those who support and profit from the Kremlin’s war of aggression,” Mélanie Joly, Minister of Foreign Affairs, said in the press release. “Canada has been there to support Ukraine’s fight for freedom since day one and we will continue to be there through their victory to aid in their reconstruction efforts.”

With files from CTV News Toronto's Hannah Alberga

