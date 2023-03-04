Российский грузовой самолет взорвался во время испытаний под давлением, погиб один человек

Фадель Сина — Getty Images

В четверг российские военные потерпели очередную неудачу, когда был уничтожен грузовой самолет. я взорвался Во время испытания убив одного человека и ранив нескольких других.

В момент аварии новый транспортный самолет Ил-76 «Кандид» находился в ангаре на заводе «Авиастар» в Ульяновске. Она проходила опрессовку отсека фюзеляжа.

«На одном из этапов сборки проверяется герметичность фюзеляжа путем закачки избыточного давления в отсеки», — говорится в сообщении производителя самолета — Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). «Во время этих испытаний произошла трагическая авария».

в Ил-76МД-90А Его изготовил Авиационный комплекс Ильюшина, дочерняя компания ОАК. Самолет предназначен для перевозки боевой техники, вооруженного персонала и крупногабаритных транспортных средств.

Ил-76МД-90А — модернизированная версия культового самолета Ил-76 советской разработки, один из Самый большой самолет в мире. Он имеет улучшенную конструкцию крыла и стеклянную кабину. ТРДД ПС-90А-76 повышают летно-технические характеристики и грузоподъемность, обеспечивая при этом большую дальность полета и сниженный расход топлива.

Рассмотрим Россию продается Новый грузовой самолет ВВС Индии. У Индии есть более старые Ил-76, которые страдают от проблем с техническим обслуживанием.

Недавно уничтоженный Ил-76 может быть еще одним признаком проблем, с которыми сталкивается Россия в воздушной войне на Украине. В начале войны Ильюшин Ил-76 разбился Под Рязанью при попытке аварийной посадки во время тренировочного полета.

Плохие времена для российской авиации

У российских ВВС был сложный год с начала вторжения в Украину. а Современный отчет В нем утверждается, что Россия случайно сбила несколько своих истребителей. Официальные лица США также цитируют слова о том, что Россия изо всех сил пытается найти достаточное количество пилотов.

Украина использует мощную смесь устаревшего советского и западного оборудования ПВО, чтобы сдерживать российские самолеты. Киев Претензии Уничтожено 300 российских самолетов и 288 вертолетов.

История продолжается

Чтобы избежать противовоздушной обороны Украины, Россия была вынуждена нанести ракетный удар еще в воздушном пространстве. Российские бомбы и ракеты дополнялись самолетами «Шахед» иранского производства.

ВВС России по-прежнему набирают силу

Несмотря на инциденты с дружественным огнем, Россия по-прежнему обладает огромной авиацией. В стране есть истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты, некоторые из которых остались от бывшего Советского Союза. Действительно, российская авиация по-прежнему бросает вызов американским границам. США Недавно перехвачено Российские самолеты два дня подряд летают над Аляской в ​​международном воздушном пространстве, приближаясь к зоне опознания.

Официальные лица США пытаются найти способы смягчить удары российской авиации по Украине. После нескольких месяцев дебатов то же самое сделала и администрация Байдена. планирую отправить Украинский передовой зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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