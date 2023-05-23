Российский губернатор говорит, что украинские «диверсанты» перешли границу, а Украина берет на себя партизан

(Рейтер) — Губернатор Белгородской области России заявил в понедельник, что украинская «диверсионная группа» проникла на территорию России в приграничном с Украиной Гриворонском районе и столкнулась с российскими силовиками.

В социальных сетях распространились непроверенные сообщения о нападениях на главный город региона, граничащего с Украиной, далеко за полночь. В сообщениях на некоторых каналах говорилось, что обстрелу подверглись местные штабы МВД и ФСБ.

Украинская газета «Громадский» со ссылкой на данные украинской военной разведки сообщила, что теракт осуществили две российские вооруженные оппозиционные группировки — «Легион свободы России» и «Российский добровольческий корпус».

Громадский сказал, что в их состав вошли граждане России, приверженные борьбе с властями Кремля. Советник президента Украины Михаил Подолак написал в Твиттере, что Киев «наблюдает за событиями в Белгородской области», но не принимает участия.

«Свобода России» — базирующаяся в Украине российская милиция во главе с российским оппозиционером Ильей Пономаревым, которая утверждает, что работает внутри России, чтобы свергнуть Путина.

В Твиттере говорится, что «полностью освобожден» приграничный город Козинка, а передовые части вышли к центру Гриворунского района восточнее.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ввел «антитеррористический режим», который дает властям больше полномочий по пресечению передвижения и коммуникаций людей.

В ночном сообщении в Telegram Гладков сообщил, что в результате двух отдельных обстрелов были повреждены дома и офисные здания в двух городах области, Борисовке и Гривороне.

Telegram-каналы, отслеживающие действия российских военных, в том числе блог «Рыбарь», у которого более 1 миллиона подписчиков, сообщили, что в Белгороде, главном городе региона, были атакованы здания, в которых размещаются министерство внутренних дел и служба безопасности ФСБ.

Гладков не упомянул о якобы нападении на Белгород. Агентство Reuters не смогло самостоятельно проверить ситуацию.

Телеграм-канал Baza, имеющий связи с российскими спецслужбами, ранее публиковал кадры с воздуха, на которых видно, как украинская бронетехника продвигается к пограничному пункту Грайворон.

Агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова сообщило, что президент Владимир Путин проинформирован и ведется работа по выдворению «диверсантов».

А в сообщениях в Telegram ранее в тот же день Гладков сообщил, что в операции принимают участие российские военные, пограничники, охрана президента и ФСБ. По его словам, по меньшей мере восемь человек получили ранения, три дома и офисное здание были повреждены.

На брифинге, транслируемом в социальных сетях, он сказал, что многие жители уехали либо на автобусах, либо на собственных автомобилях, и что он ввел «антитеррористический» режим.

В соответствии с расширенными полномочиями властям было разрешено ограничивать деятельность и передвижение, а также приостанавливать или ограничивать услуги связи, включая сети мобильной связи и Интернет.

Видео с описанием заточенной машины и солдат

Российский добровольческий корпус поздно вечером в понедельник опубликовал видео, на котором, по его словам, боец ​​осматривает захваченный бронетранспортер. На другом видео видно, что, по ее словам, боевики едут на бронетранспортере по проселочной дороге.

В других видеороликах, размещенных в российских и украинских социальных сетях, были показаны фотографии и видео того, что он назвал захваченными российскими солдатами, и их документы, удостоверяющие личность.

База сообщила, что есть признаки боевых действий в трех населенных пунктах вдоль главной дороги в Россию. Телеграм-канал «Открытый Белгород» сообщил, что в нескольких селах отключили электричество и воду.

Корпус свободы России опубликовал видео, на котором запечатлены пятеро вооруженных боевиков.

Один из них сказал, глядя в камеру: «Мы такие же русские, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире». Пора положить конец кремлевской диктатуре.

Громадск цитирует представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, который заявил, что операция создаст «зону безопасности» для защиты украинцев от нападений со стороны России.

Кремль заявил, что вторжение было направлено на то, чтобы отвлечь внимание от восточноукраинского города Бахмут, который, как утверждают российские войска, они полностью захватили после более чем девяти месяцев боев на истощение.

«Мы прекрасно понимаем цель такой диверсии — отвлечь внимание от направления Бахмута и снизить политическое влияние потери Бахмута на украинскую сторону», — сказал Песков.

В начале марта ФСБ сообщила о вторжении с территории Украины в Брянскую область России.

В видеороликах, циркулировавших в то время в Интернете, боевики, принадлежавшие к РВК, заявили, что пересекли границу, чтобы бороться с тем, что они назвали «кровавым режимом Путина и кремлевским режимом».

РВК была основана в августе прошлого года Денисом Капустиным, русским националистом, базирующимся в Украине, и 17 мая объявила, что присоединяется к Армии свободы России, которая на английском языке называет себя Корпусом свободы России.

РВК заявляет, что с марта совершила не менее трех вторжений в Брянскую область.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кевина Леви

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