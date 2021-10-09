Российский Делимобиль показал сильный рост выручки от IPO в США

(Рейтер) – Delimmobile Holdings Inc в пятницу подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США и сообщила, что ее выручка за первую половину этого года увеличилась более чем вдвое, став последней в сети компанией по каршерингу. Российские компании нацелены на дебют на рынке.

Активность IPO в России набирает обороты по мере улучшения мировой экономики и исчезновения опасений по поводу новых санкций Запада. До конца года ММВБ планирует провести 10 листингов.

Ренессанс Страхование и Softline Information Technology недавно объявили о своем намерении выйти на биржу. Другие компании, в том числе база данных по недвижимости Cian и SPB Exchange, также готовят первичное размещение акций, сообщили источники.

Выручка Dolemobile за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, составила 4,93 миллиарда рублей (68,6 миллиона долларов) по сравнению с 2,25 миллиарда рублей за тот же период годом ранее.

Убытки сократились до 1,07 млрд рублей с 2,3 млрд рублей годом ранее.

Компания не уточняла условия продажи своих акций, но Reuters эксклюзивно сообщило, что Делимобил планирует привлечь около 350 миллионов долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже с двойным листингом в Москве.

Компания была основана в 2015 году и управляет парком из более 18 000 автомобилей в 11 городах России. Впервые компания объявила о планах выхода на биржу в 2019 году, заявив, что разместит 40% акций.

Делимобиль является крупнейшим игроком на московском рынке каршеринга, недавно обогнав основного конкурента Яндекс.Драйв, которым управляет Яндекс.

В начале августа доля Делимобиля на рынке каршеринга в российской столице составляла 44,2%, тогда как Яндекс.Драйв – 37,7%, показали данные Управления транспорта Москвы.

По словам Делемобил, Bank of America Securities, Citigroup Global Markets и ВТБ Капитал будут действовать как совместные бухгалтерские менеджеры, а Renaissance Securities, Sberbank CIB и Banco Santander будут действовать как совместные бухгалтерские менеджеры.

(1 доллар = 71,8428 рубля)