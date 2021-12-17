Российский депутат заявил, что «Северный поток-2» может начать экспорт газа в январе

Логотип проекта газопровода «Северный поток — 2» размещен на трубе большого диаметра на Челябинском трубопрокатном заводе Группы ЧТПЗ в Челябинске, Россия, 26 февраля 2020 г. REUTERS / Максим Шеметов // Фото из файла

МОСКВА (Рейтер) — Павел Завальный, глава комитета по энергетике нижней палаты российского парламента, заявил в пятницу, что газ может начать поступать по трубопроводу «Северный поток-2» в Германию в январе.

В четверг регулятор энергетики Германии заявил, что полное одобрение трубопровода не произойдет в первой половине 2022 года. Подробнее

«Я могу с высокой степенью уверенности сказать, что первая поставка газа по« Северному потоку-2 »начнется в январе», — сказал Завальный на онлайн-конференции.

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«Почему я так уверен в этом? Прежде всего, срок (сертификации) истек в январе. Продолжение этого процесса не в интересах Германии и других стран ЕС», — сказал он.

Он добавил, что к тому времени уровень газа в хранилищах снизится, что приведет к повышению цен.

«Это будет дополнительным стимулом для отказа от внедрения и запуска« Северного потока-2 », — сказал он.

Некоторые российские официальные лица и менеджеры «Газпрома» ожидали, что трубопровод будет запущен в этом году.

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(Репортаж Владимира Солдаткина и Оксаны Кобзевой); Редакция Джейсона Нили

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