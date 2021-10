Российский депутат, 47 лет, борется с 60-летним актером в причудливой схватке в восьмиугольнике – и клянется, что состоится второй матч

Скандальный российский депутат и 60-летний актер дрались в странном боксерском поединке в клетке в Москве.

Депутат Госдумы Виталий Милонов известен своими анти-ЛГБТ взглядами и получил известность во время Евро-2020 этим летом, когда попросил провести матч между Германией и Венгрией в Мюнхене, чтобы предупредить 18-летнего парня о том, что Мануэль Нойер носит значок радуги в поддержку прав ЛГБТ +.

В странной клеточной схватке Милонов сразился с более опытным бойцом Никитой Джигордой, известным россиянином-украинцем. 47-летний политик был в синих шортах, футболке и паре синих перчаток.



(Фото: INTERENET PICTURE / RT.COM)



Хотя после трех раундов официального счета не было, российская звезда ММА Александр Емельяненко объявил 60-летнего Джигурду победителем.

Сообщается, что Милонов получил травму во время матча, но отметил, что его выступление было вызвано просто неопытностью.

Столкновение, при котором травмы головы запрещены, произошло на глазах около 50 человек, и, как утверждается, в первые два раунда боевые действия были минимальными. Однако Джигорда дважды садил Милонова после того, как выяснилось, что политик разрешил выстрелы в голову и печень.

Бывший боец ​​ММА Алексей Прокофьев, собравший рекорд карьеры 14-5-0, рассказал, что провел четыре тренировки для Милонова.

«Тренировок было мало: были вещи, которые его отвлекали, и многие другие нюансы», – сказал Прокофьев.

«Когда мы уже были в клетке, Виталий обсудил со своим помощником, что они с Джигурдой не собирались бить по голове – но арбитр вышел на ринг и сказал, что удары по голове допустимы, и поэтому возникла неловкость. Пауза.

(Изображение: Getty)



Милонов готовился к бою, считая, что с другой стороны договорились не бить по голове, поэтому только перед боем Никиту сообщили, что он будет без ударов по голове.

«Я думаю, что так быть не должно: страдают зрители и спортсмены, и это даже не похоже на странную схватку».

Прокофьев спросил, почему Милонов согласился драться, учитывая его статус, возраст и тот факт, что у него шестеро детей, но настаивал на том, что политик понимает связанные с этим риски.

Его любопытный соперник Джигурда женат на двукратной олимпийской чемпионке Франции Анисине, и он признался, что воздерживается от секса со своей женой.

«Иногда, конечно, раз в полгода я могу поднять энергию», – добавил он. «Я занимаюсь оккультными практиками, у меня дома есть языческий алтарь-Феди.

«Я был первым артистом, которого шесть лет назад показывали по центральным каналам со славянскими отсылками, потому что я был отрицательным, а они отпустили».

60-летний футболист подтвердил, что нацелен на борьбу с ветераном сил Емельяненко.

«Когда кто-то в третьем раунде смотрит на вас расширительным взглядом, я понимаю, что он депутат, а не боец», – признал Дзигурда. Так что это разминка к шоу Саши Емельяненко. [what I can do]. Мне нужно за это платить, как и за все бои.

«Тогда я наберу 95 килограммов и пойду в спортзал, а не в смешанные единоборства. [gear], но в боксерских перчатках, потому что я к этому не привык.

“[I will] Покажи, что я не боюсь Саши. Конечно, он великий боец. Мухаммед Али мой [most] милый [fighter]. Когда я вхожу в роль артиста, я вхожу в роль на полгода, набираю вес … и я могу это делать ».

В то время как его противник несколько раз рекламировал бой в социальных сетях, Милонов решил сосредоточиться на своей повседневной работе.

Однако политик заявил «Газете», что его подход к матчу-реваншу будет другим: «Будет второй матч – мне просто нужно хоть как-то научиться делать эту работу. [of fighting].

«Я буду готовиться в течение года, поэтому я его одолею».

Совет по правам человека предупредил скандального Милонова еще в августе после того, как он призвал геев. “ стерильный “ и оставайся в “ приюты.