entertainment

Российский дипломат говорит, что Москва не будет нападать на другие страны, но странно лжет, что «мы не нападали на Украину»

10 марта, 2022
Muhammad

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Мустафа Чефти/Агентство Анадолу через Getty Images; AFP через Гетти

высокопоставленные дипломаты Россия и Украина Они встретились в Анталии, Турция, в четверг для последнего раунда переговоров между двумя странами, но не смогли остановить боевые действия из-за российского вторжения, которое вызвало Более 1200 мирных жителей были убиты или ранены и стимулировать Кризис беженцев в Европе.

Несмотря на то, что это была встреча на высшем уровне с момента вторжения России в Украину 24 февраля, обе стороны молчаливо указали, что сделка никогда не будет достигнута в Турции, а министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ложное заявление о том, что его страна «не сделала этого». напасть на Украину». Нью-Йорк Таймс.

«Он приехал говорить, а не принимать решение», — заявил Лавров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба турецкому телевидению.

Связанный: Злой, но не сумасшедший

«Они будут продолжать свою агрессию до тех пор, пока Украина не выполнит их требования, наименьшим из которых является капитуляция», — заявил Кулеба журналистам после переговоров.

Кулеба сказал, что Россия продолжает «стремиться сдаться Украине, но это не то, что они получат». Новости NBC.

Лавров сказал, что требования его страны были уточнены в ходе предыдущих переговоров в Беларуси.

Он сказал: «Там обсуждаются все практические вопросы, и там самым подробным образом разъясняется, что нужно сделать, чтобы этот кризис вышел из кризиса». По данным CNN. Это включает в себя разоружение, «денацификацию» и обеспечение нейтрального статуса Украины.

Лавров частично имел в виду Обвинение широко отвергнуто российским правительством Что Украину так или иначе захватили нацисты. Глава государства, Владимир Зеленскийеврей.

READ  Войдите на российский Оскар, дорогие товарищи! Он проливает свет на историю сталинской эпохи при Путине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Агентство Cem ​​Ozdel / Anadolu via Getty

«Украина сильна. Украина борется. Украина сорвала первоначальные планы России», — сказал Кулеба, министр иностранных дел Украины. также сказал Из последних разговоров. «Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения для прекращения этой войны, но мы не сдадимся», — добавил он.

Была надежда, что президент России Президент России Владимир Путинразочарование в случай вторжениячто встретило более сильное, чем ожидалось, сопротивление в Украине, и Небольшой сдвиг в его очевидных целях «Это может открыть дверь для постоянного прекращения огня», — заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед тем, как на встрече председательствовал его министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Связанный: «Мы будем бороться до конца»: президент Украины вызвал Черчилля в историческое обращение к британскому парламенту

Но говоря о «разоружении и денацизме», Лавров имел в виду возвращение к четкой цели России по смене режима на Украине.

Отвечая на вопросы СМИ, Лавров назвал сообщения о действиях России на Украине «фейком», несмотря на то, что в среду произошла ужасная сцена, когда были эвакуированы беременные женщины с тяжелыми ранениями. Повреждены детская больница и роддом В украинском городе Мариуполь.

Связанный: Они пытаются пережить вторжение — и убедить своих близких в России, что идет тотальная война

На вопрос, может ли Россия угрожать другим странам, Лавров сказал: «Мы не планируем нападать на другие страны. Мы также не нападали на Украину».

Сообщается, что Чавушоглу назвал встречу в четверг «очень цивилизованной» и сказал, что никто не повысил голос. «От одной встречи не стоит ожидать чудес», — добавил турецкий дипломат. Эта встреча на политическом уровне является важным началом».

READ  Мы с народом Украины

Россия нападение на украину Это продолжилось после того, как в конце прошлого месяца их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный территориальный конфликт в Европе за последние десятилетия.

Детали боевых действий меняются день ото дня, но поменялось более тысячи мирных жителей. Сообщается о погибших или раненыхВключая дети. По данным ООН, более двух миллионов украинцев также бежали.

«Вы не знаете, куда идти, куда идти, кому звонить. Это просто паника», — Лилия Маринчак, 45-летняя учительница из Ивано-Франковска, Украина. Она рассказала людям в тот момент, когда ее город бомбили — один из многочисленных рассказов о бомбардировке русскими.

Вторжение по приказу Путина вызвало осуждение во всем мире и Все более жесткие экономические санкции против России.

В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Президент Украины Зеленский призвал свою страну к сопротивлению.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. Зеленский пообещал не прогибаться.

«Нас никто не сломит, мы сильные, мы украинцы», Он сказал Европейскому союзу В речи в первые дни боев он добавил: «Жизнь побеждает смерть. Свет побеждает тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следите за полным освещением войны PEOPLE здесь, в том числе историями местных жителей и способами оказания помощи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.