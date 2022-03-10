Российский дипломат говорит, что Москва не будет нападать на другие страны, но странно лжет, что «мы не нападали на Украину»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Мустафа Чефти/Агентство Анадолу через Getty Images; AFP через Гетти

высокопоставленные дипломаты Россия и Украина Они встретились в Анталии, Турция, в четверг для последнего раунда переговоров между двумя странами, но не смогли остановить боевые действия из-за российского вторжения, которое вызвало Более 1200 мирных жителей были убиты или ранены и стимулировать Кризис беженцев в Европе.

Несмотря на то, что это была встреча на высшем уровне с момента вторжения России в Украину 24 февраля, обе стороны молчаливо указали, что сделка никогда не будет достигнута в Турции, а министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ложное заявление о том, что его страна «не сделала этого». напасть на Украину». Нью-Йорк Таймс.

«Он приехал говорить, а не принимать решение», — заявил Лавров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба турецкому телевидению.

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«Они будут продолжать свою агрессию до тех пор, пока Украина не выполнит их требования, наименьшим из которых является капитуляция», — заявил Кулеба журналистам после переговоров.

Кулеба сказал, что Россия продолжает «стремиться сдаться Украине, но это не то, что они получат». Новости NBC.

Лавров сказал, что требования его страны были уточнены в ходе предыдущих переговоров в Беларуси.

Он сказал: «Там обсуждаются все практические вопросы, и там самым подробным образом разъясняется, что нужно сделать, чтобы этот кризис вышел из кризиса». По данным CNN. Это включает в себя разоружение, «денацификацию» и обеспечение нейтрального статуса Украины.

Лавров частично имел в виду Обвинение широко отвергнуто российским правительством Что Украину так или иначе захватили нацисты. Глава государства, Владимир Зеленскийеврей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Агентство Cem ​​Ozdel / Anadolu via Getty

«Украина сильна. Украина борется. Украина сорвала первоначальные планы России», — сказал Кулеба, министр иностранных дел Украины. также сказал Из последних разговоров. «Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения для прекращения этой войны, но мы не сдадимся», — добавил он.

История продолжается

Была надежда, что президент России Президент России Владимир Путинразочарование в случай вторжениячто встретило более сильное, чем ожидалось, сопротивление в Украине, и Небольшой сдвиг в его очевидных целях «Это может открыть дверь для постоянного прекращения огня», — заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед тем, как на встрече председательствовал его министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

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Но говоря о «разоружении и денацизме», Лавров имел в виду возвращение к четкой цели России по смене режима на Украине.

Отвечая на вопросы СМИ, Лавров назвал сообщения о действиях России на Украине «фейком», несмотря на то, что в среду произошла ужасная сцена, когда были эвакуированы беременные женщины с тяжелыми ранениями. Повреждены детская больница и роддом В украинском городе Мариуполь.

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На вопрос, может ли Россия угрожать другим странам, Лавров сказал: «Мы не планируем нападать на другие страны. Мы также не нападали на Украину».

Сообщается, что Чавушоглу назвал встречу в четверг «очень цивилизованной» и сказал, что никто не повысил голос. «От одной встречи не стоит ожидать чудес», — добавил турецкий дипломат. Эта встреча на политическом уровне является важным началом».

Россия нападение на украину Это продолжилось после того, как в конце прошлого месяца их силы начали крупномасштабное вторжение — первый крупный территориальный конфликт в Европе за последние десятилетия.

Детали боевых действий меняются день ото дня, но поменялось более тысячи мирных жителей. Сообщается о погибших или раненыхВключая дети. По данным ООН, более двух миллионов украинцев также бежали.

«Вы не знаете, куда идти, куда идти, кому звонить. Это просто паника», — Лилия Маринчак, 45-летняя учительница из Ивано-Франковска, Украина. Она рассказала людям в тот момент, когда ее город бомбили — один из многочисленных рассказов о бомбардировке русскими.

Вторжение по приказу Путина вызвало осуждение во всем мире и Все более жесткие экономические санкции против России.

В связи с сосредоточением сил НАТО в регионе вокруг Украины различные страны также пообещали военную помощь или поддержку сопротивлению. Президент Украины Зеленский призвал свою страну к сопротивлению.

Путин настаивает на том, что Украина имеет исторические связи с Россией и что он действует в интересах безопасности своей страны. Зеленский пообещал не прогибаться.

«Нас никто не сломит, мы сильные, мы украинцы», Он сказал Европейскому союзу В речи в первые дни боев он добавил: «Жизнь побеждает смерть. Свет побеждает тьму».

Атака России на Украину — это развивающаяся история, информация о которой быстро меняется. Следите за полным освещением войны PEOPLE здесь, в том числе историями местных жителей и способами оказания помощи.