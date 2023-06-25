Российский дипломат едет в Пекин, пока Путин сталкивается с жарой дома

ПЕКИН (Рейтер) — Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко вылетел в Пекин для переговоров с Китаем по «международным» вопросам на фоне серьезного вызова российскими наемниками власти президента Владимира Путина.

Министерство иностранных дел Китая сообщило в однострочном заявлении, что Руденко обменялся мнениями с министром иностранных дел Китая Чен Ганем на встрече в китайской столице в воскресенье по китайско-российским отношениям, а также «международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес». Веб-сайт.

Пока неясно, когда Руденко прибыл в Пекин и был ли его визит в Китай, главного союзника России, отместкой за явный мятеж хорошо вооруженных наемников в пятницу.

Китай пока публично не комментировал мятеж, который, по словам Путина, угрожает самому существованию России. Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден, заявили, что внимательно следят за ситуацией.

«Китай будет поддерживать Россию, обеспечивая при этом невмешательство в ее внутренние дела», — заявил Рейтер Сун Чжунпин, известный китайский военный эксперт и телекомментатор.

Ранее лидер наемников Евгений Пригожин заявил, что его «марш» в Москву был направлен на изгнание коррумпированных и некомпетентных лидеров, которых он обвиняет в провале войны в Украине. С тех пор наемная армия Вагнера Пригожина остановила свое продвижение, что, по словам Пригожина, позволит избежать кровопролития.

Китайские СМИ внимательно следили за мятежом и отказывались давать какие-либо комментарии перед официальными заявлениями, в то время как многие граждане Китая высказались в поддержку Путина в социальных сетях.

«Ты сможешь, Россия!» Многие граждане Китая написали в социальных сетях.

Посольство Китая в России сообщило в субботу китайским СМИ Southern Metropolis Daily, что в окрестностях Москвы царит тишина.

«Бунт» Пригожина преувеличил и создал «иллюзию» о том, что в России много внутренних противоречий и что «здание рушится», равносильно очередной атаке западных СМИ и очередной попытке подорвать общественное единство России. Об этом в субботу сообщила Times.

История продолжается

Для Сун восстание закончилось.

«Пригожин понимает, что с помощью этого бунта трудно добиться желаемых результатов», — сказал Сун.

(Репортаж Райана Ву и Пекинского отдела новостей; редактирование Тома Хогга и Кристофера Кушинга)