МОСКВА (Рейтер) — Высокопоставленный российский дипломат заявил в пятницу, что переговоры о гарантиях безопасности России не могут состояться, пока в Украине остаются инструкторы и «наемники» НАТО и продолжаются поставки западного оружия в страну.

В интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС Александр Даршиев, глава департамента Северной Америки МИД России, заявил, что переговоры будут преждевременными, «пока не прекратится поток оружия и финансирования режиму (президента Украины Владимира) Зеленского, США и Солдаты/наемники/инструкторы НАТО».

Россия обычно называет иностранных добровольцев, которые воюют с украинскими военными, «наемниками» и осуждает захваченных иностранных боевиков за соответствующее поведение.

Российские официальные лица в последние недели все чаще подчеркивали свою открытость к переговорам по Украине, хотя и подчеркивали, что не верят, что Зеленский заинтересован в мирном урегулировании.

В своем выступлении Дарчев сказал, что переговорам должно предшествовать «признание фактов, которые мы выявили на местах», явно имея в виду контроль России над частями восточной и южной Украины.

(Отчетность Reuters; редактирование Эдмунда Келлмана)