Москва, 11 июля. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале в воскресенье, что ряд законодательных актов, недавно принятых в некоторых штатах США, указывает на нынешний раскол в стране, а также на растущие «культурные войны» в Соединенных Штатах.

«Америка разделена, – сказал дипломат, – а« культурные войны »стали более сложными и теперь закреплены в законах».

Захарова обратила внимание на два закона, недавно принятых в некоторых штатах США.

В частности, генеральный прокурор Калифорнии запретил местным государственным служащим выезжать в некоторые другие районы страны. По словам дипломата, причина в том, что политические взгляды Сакраменто отличаются от позиций 17 стран по гендерным вопросам.

Кроме того, Арканзас запретил врачам делать сексуальные операции несовершеннолетним. Во Флориде, Монтане и Западной Вирджинии также запретили трансгендерным девушкам заниматься школьными видами спорта. В Северной Дакоте принят закон, разрешающий студенческим организациям отказываться принимать студентов из числа ЛГБТ.

«В целом, даже в извращенной логике американской леволиберальной идеологии, многие законодатели на региональном уровне понимают, что переходить черту невозможно, особенно в вопросах, касающихся детей и молодежи. Но у либеральной диктатуры другое мнение, – отметила Захарова. что власти Калифорнии теперь не будут “Устанавливает дружеские отношения с другими подданными Американской Конфедерации. «Не исключено, что запрет на поездки – это только начало давления со стороны самого богатого штата США на менее богатые регионы».

По словам дипломата, на этом фоне на первый план выходит еще одна региональная правовая работа. Флорида заставила колледжи и университеты следить за свободой политических убеждений молодежи. Это свидетельствует о «политическом государственном контроле над свободным распространением идей среди студентов в худших традициях диктатуры прошлого века», – пояснил дипломат. «Это еще один шаг к наказанию за мысленные преступления», – подчеркнула она.