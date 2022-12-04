Российский дипломат заявил, что обмен пленными с США все еще возможен

Во вторник высокопоставленный российский дипломат заявил, что Россия и США неоднократно находились на грани достижения договоренности об обмене пленными, добавив, что еще возможно достичь договоренности до конца года.

Администрация Байдена месяцами пыталась договориться об освобождении звезды WNBA Бритни Гренье. И еще один американец, находящийся в заключении в России, руководитель отдела корпоративной безопасности штата Мичиган Пол Уилан, в том числе в результате возможного обмена пленными с Москвой.

На вопрос журналистов, возможен ли обмен до конца года, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ответил: «Шанс есть всегда».

«К сожалению, было несколько случаев, когда казалось, что вот-вот будет принято решение в ее пользу, но этого не происходило», — сказал Рябков, не вдаваясь в подробности.

Он добавил, что в настоящее время МИД России не участвует ни в каком диалоге по этому вопросу с США, «поэтому мы не чувствуем полной динамики».

Рябков отметил, что обмен пленными «несомненно станет положительным сигналом о том, что в российско-американских отношениях не все так уж безнадежно». Он добавил, что «такой сигнал был бы уместным, если бы мы могли его проработать».

Российский дипломат повторил призыв Москвы к Соединенным Штатам осторожно обсудить этот вопрос и воздержаться от публичных заявлений. Он посетовал, что «Вашингтон злоупотребляет «дипломатией в мегафон» вместо тихой дипломатии, которая не помогает нам вести дела».

Ранее в этом месяце Грейнер начал отбывать девятилетний срок за хранение наркотиков в российской колонии строгого режима. в Мордовии, в 350 км к востоку от Москвы, после того как в августе российский суд отклонил ее апелляцию на приговор.

Звездный центр WNBA и двукратный олимпийский чемпион Феникс Меркьюри был остановлен в феврале, когда сотрудники таможни заявили, что обнаружили в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево банки с маслом каннабиса.

На суде Грейнер призналась, что хранила пакеты в своем багаже, но показала, что упаковала их непреднамеренно, торопясь в поездку, и не имела преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные показания, в которых говорилось, что ей прописали каннабис от хронической боли.

Уилан отбывает 16-летний тюремный срок в России после того, как был осужден по обвинениям в шпионаже, которые он отрицал.

Его брат Дэвид заявил во вторник, что сотрудники тюремной колонии, где содержится Уилан, заявили, что 17 ноября его доставили в тюремную больницу. Дэвид Уилан спросил, почему его переводят, заявив, что его брат не жаловался на какие-либо проблемы со здоровьем, требующие госпитализации. Посетившим его сотрудникам посольства США он показался здоровым и здоровым.

Он также спросил, почему Уилану отказывали в телефонных звонках из больницы, и выразил обеспокоенность тем, что у него либо была нераскрытая неотложная медицинская проблема, либо тюремные власти поместили его в одиночную камеру.

Ассошиэйтед Пресс и другие новостные агентства сообщили, что Вашингтон предложил Грейнеру и Уилану обменять их на российского торговца оружием Виктора Бута. который отбывает 25-летний тюремный срок в США и когда-то получил прозвище «Торговец смертью».