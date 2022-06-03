Посол России в США Анатолий Антонов заявил в четверг, 2 июня, что шквал западных санкций, введенных против России во главе с США, «только усугубит мировую экономическую ситуацию и повлияет на продовольственную безопасность».

«Новые ограничения нас не удивляют», — заявил российский посол, назвав их «очередным подтверждением антироссийской истерии Вашингтона», сообщает Telegram-канал российского посольства. Антонов предупредил, что санкции против Москвы будут вредными и усугубят глобальные проблемы в будущем.

«Убеждены, что введение вредных ограничений только усугубит глобальные проблемы, приведет к новым сбоям в цепочках поставок и повлияет на продовольственную безопасность. Экономические колебания могут коснуться и США», — сказал Антонов, сообщает Telegram-канал посольства России. .

А посол России в США продолжил: «Даже находясь под ограничениями и эмбарго, мы готовы обслуживать наши долги. Мы убеждены, что попытки предотвратить возможность погашения в Россию не останутся незамеченными серьезными инвесторами, подорвав доверие к Соединенным Штатам». Соединенные Штаты согласились на еще один раунд санкций против России, чтобы сдержать ее жестокую войну в Украине.

США расширяют санкции против России

Министерство финансов США нацелилось на видных российских правительственных чиновников, связанных с президентом Владимиром Путиным и бизнес-лидерами, элитной элитной недвижимостью, компаниями по управлению активами класса люкс и ключевыми сервисными фирмами в попытках России уклониться от санкций. Сюда входят близкий партнер Путина и управляющий фондом иностранного богатства Путина, Сергей Ролдугин и члены его семьи, связанные с Путиным яхты и уступчивые Кремлю яхтенные брокеры, в том числе Imperial Yachts и ее генеральный директор, который обслуживает ближайшее окружение Владимира Путина, а также министры правительства, курирующие Ключ. Интегральные отрасли российской экономики. Кроме того, были наказаны российские олигархи и элита, близкая к Путину, в том числе Год Нисанов, близкий помощник российского чиновника, Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа.

Белый дом предсказал, что «российская экономика пошатнется под тяжестью финансовых и торговых санкций, экспортного контроля и вытеснения почти 1000 американских и транснациональных компаний. Аналитики ожидают двузначного снижения ВВП России в 2022 году». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в своем заявлении, что Вашингтон будет продолжать «налагать большие расходы» на Россию.