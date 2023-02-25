Госсекретарь США Энтони Блинкен имеет наглость обвинять Москву в поведении, которое практикует Вашингтон. «Короткий, но кровавый» Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о миллиардах долларов, которые Соединенные Штаты направили Украине в телеинтервью CBS, Блинкен сказал, что «Большинству американцев не нравится, когда одна большая страна запугивает другую, и они считают, что это неправильно, и хотят что-то с этим сделать».

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Блинкен далее утверждал, что после Второй мировой войны мир согласился «Некоторые основные правила, некоторые основные принципы, например, страна не может нападать на своего соседа, она не может пытаться захватить его землю силой, она не может пытаться стереть ее с лица земли, она не может запугивать ее». Он обвинил Россию в том, что она поступила именно так с Украиной.

Комментируя заявления Блинкена, Захарова сказала, что, по ее мнению, министру иностранных дел необходимо знать историю своей страны, и предложила американскому чиновнику пройти курс повышения квалификации.

«Я могу ошибаться, но я думал, что Блинкен представляет Соединенные Штаты, а не другую страну», — сказал дипломат. кабель. Разве не США напали на Ирак? Или Ирак был недостаточно мал? « она добавила.

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Помимо вторжения 2003 года, основанного на ложном утверждении о том, что Багдад располагал оружием массового поражения, Захарова я принес Еще девять примеров американских войн, начиная с вторжения 1846 года в Мексику и аннексии трети ее территории.

Соединенные Штаты контролируют Гуам и Пуэрто-Рико по сей день благодаря испано-американской войне 1898 года. Многие из них «изменить систему» Латинская Америка и война во Вьетнаме также вошли в этот список, как и бомбардировки Югославии в 1999 году и оккупация сербской провинции Косово, а также продолжающееся незаконная оккупация С трети Сирии под видом борьбы с терроризмом.

История Соединенных Штатов хоть и короткая, но кровавая и представляет собой страну, враждебную странам, не подчиняющимся ее воле. Захарова заметила.

Хотя Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что говорят от имени «Международное сообщество» — Россию обвиняют в совершении «неспровоцированное вторжение» В Украине Москва настаивает на том, что ее действия приравниваются к законной самообороне. агрессия Против как русскоязычного населения Донбасса, так и самой России.