Российский диссидент Алексей Навальный критикует Twitter из-за запрета Трампа

Русский диссидент Алексей Навальный Он долго осуждал решение Twitter навсегда запретить президенту Трампу, заявив, что оно, по всей видимости, было «основано на эмоциях и личных политических предпочтениях».

Навальный, стойкий критик Кремля, чудом спасся после того, как в августе агенты президента России Владимира Путина отравили его нервно-паралитическим газом Новичок.

Более месяца он лечился в Немецкой больнице Берлина.

«Я считаю, что запрет Дональда Трампа в Твиттере является недопустимым актом цензуры», – сказал Навальный в 11 частях Твиттера. «Не говорите мне, что его забанили за нарушение правил Твиттера. Я получаю здесь угрозы убийством каждый день в течение многих лет, а Твиттер никого не блокирует (я не об этом прошу)».

«Конечно, Twitter – это частная компания, – сказал Навальный. – Но мы видели множество примеров в России и Китае, когда такие частные компании становились лучшими друзьями государства и способствовали цензуре».

Борец за свободу предупредил, что авторитарные государства рассмотрят решение Twitter и используют его для оправдания аналогичных кампаний против инакомыслия в их странах.

Трамп был навсегда заблокирован в пятницу вечером за подстрекательство к беспорядкам на Капитолийском холме, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. Он пообещал ответить в заявлении в ту же ночь, указав, что он может присоединиться к новой платформе социальных сетей или начать свою собственную должность.

«Я ожидал, что это произойдет. Мы вели переговоры со многими другими сайтами и скоро сделаем большое объявление, а также рассмотрим возможности создания нашей собственной платформы в ближайшем будущем. Нас не заставят замолчать!» Он сказал.