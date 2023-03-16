Российский диссидент благодарит Алексея Навального за получение «Оскара» и выступает против войны

МОСКВА, РОССИЯ — Заключенный в тюрьму российский диссидент Алексей Навальный в среду почтил память людей, выступающих против диктатуры и войны, и поблагодарил команду, снявшую оскароносный фильм, за его отравление в 2020 году.

В фильме, получившем награду «Оскар» за лучший документальный фильм, рассказывается о политическом подъеме Навального, его отравлении, ответственность за которое он возлагает на Кремль, и его последующем аресте.

«Весь свой вклад в этот фильм я посвящаю честным и мужественным людям во всем мире, которые день за днем ​​находят в себе силы противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику войне», — написал Навальный в Twitter.

«Я, конечно, очень счастлив, — сказал он, — но пока я радуюсь, я стараюсь не забывать, что не получил Оскара».

Он поблагодарил команду, снявшую фильм, в том числе канадского режиссера Даниэля Рора, давнего союзника Навального Марию Певчих и журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat.

Навальный также поблагодарил свою жену Юлию, которая была в Голливуде на вручении премии «Оскар» в воскресенье, 12 марта.

Он был схвачен в январе 2021 года по возвращении из Германии, где оправился от печально известной атаки Венома.

О награде фильму 46-летний мужчина узнал от своего адвоката, который рассказал ему по видеосвязи во время судебного разбирательства.

«В тот момент у меня было очень странное чувство», — сказал Навальный.

«Как будто эти слова не принадлежали этому миру, но, с другой стороны, здесь все так странно и безумно, что кажется, что это единственный мир, которому они принадлежат».

Навальный неоднократно критиковал наступление Украины из тюрьмы и призывал россиян к протесту.

Недавно он призвал уважать границы Украины 1991 года, включая Крым, аннексированный Москвой в 2014 году.

Отвечая на вопрос о награде, представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Голливуд «политизирует» киноиндустрию. /ра

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