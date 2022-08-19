Российский дуэт хвалит Stars Coffee как бренд, стоящий за Starbucks

В четверг дуэт рестораторов и рэперов представил Stars Coffee, вновь открыв сеть кофеен в России, ранее принадлежавшую Starbucks, последней крупной компании, прошедшей ребрендинг после многомесячного исхода западных компаний из страны. На многолюдной вечеринке в центре Москвы рэпер Тимати представил новый бренд, на логотипе которого изображена женщина со звездой над головой вместе с совладельцем и ресторатором Антоном Пинским, прежде чем магазины открыли свои двери в пятницу.

Тимати, которому запрещено использовать логотип Starbucks, сказал, что они стремились найти некоторую преемственность, а именно круглую форму и «женский пол», которые, по его словам, хорошо контрастировали с сигароподобным коричневым «мужским цветом» нового логотипа. «Восприятие людей может быть разным, — сказал Пински. «Но если сравнивать, то вдали от круга ничего общего не найдешь».

В Starbucks отказались комментировать схожесть логотипа и названия, но сослались на более раннее заявление, в котором говорилось, что компания приняла решение о выходе и бренд больше не присутствует на российском рынке. Поскольку у Starbucks были собственные ресурсы и производственная база, по словам Тимати, дуэту пришлось искать новых поставщиков, но проблем у них не возникло.

Пински сказал, что Stars Coffee импортирует кофейные зерна из Латинской Америки и Африки, а поставщики других сортов находятся в России. «Мы просто нашли других поставщиков, мы нашли правильных обжарщиков, и, поскольку бариста все правильно смешали, у нас есть продукт, который, по нашему мнению, будет конкурентоспособным», — сказал он.

Компания Starbucks из Сиэтла, которая помогала продвигать сваренный кофе в традиционном сообществе любителей чая, заявила, что в конце мая после почти 15-летнего перерыва покидает Россию. У Starbucks было 130 магазинов в России, управляемых лицензированной компанией «Альшая», и в стране работало около 2000 сотрудников. Пинский сказал, что магазины будут открываться постепенно в течение августа и сентября.

Тимати сообщил Reuters, что международный франчайзи Alshaya WIDER TREND, основанный в Кувейте, потерял интерес к ведению бизнеса после того, как Starbucks вывела свой бренд из России. «Аль-Шая» не сразу ответила на запрос о комментарии.

«Мы выиграли тендер — было много участников — мы его получили и сделали свой бренд», — сказал он. Сделка отражает более широкую тенденцию среди западных брендов, которая изменила розничный и корпоративный ландшафт страны, поскольку конфликт в Украине продолжается уже шестой месяц.

Renault продала свой крупнейший пакет акций автопроизводителя «АвтоВАЗ» российскому игроку всего за 1 рубль, а McDonald’s Corp., чьи рестораны теперь называются «Вкусно и точка», не назвала цифру. Эти сделки включали опционы на выкуп, но Пинский сказал, что это не относится к Starbucks из-за франчайзинговой модели, по которой она работает в России.

Он отказался раскрыть цифры, связанные со сделкой с Al-Shaya. «Мы вложили столько же, сколько заплатили им», — сказал Пински. «Это дорогое удовольствие». Пара заявила, что заинтересована в дальнейших приобретениях, но не сообщила подробностей.

Хотя партнерство может показаться маловероятным, Тимати, один из самых популярных российских рэперов, стал соучредителем сети Black Star Burger в России, которая продает «Тимати Бургер». Он также известен своей поддержкой Кремля, а в 2015 году выпустил песню со словами «Президент Путин — мой лучший друг».

Пинский, который ранее в этом месяце сказал российскому репортеру и политической активистке Ксении Собчак, что никогда в жизни не пробовал кофе, имеет в своем портфолио несколько ресторанов, в том числе совместное с Тимати предприятие REDBOX, где подают блюда азиатской кухни.

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