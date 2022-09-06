Российский журналист Иван Сафронов приговорен к 22 годам лишения свободы | Россия

Российский суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в государственной измене — рекордный срок, который шокировал его друзей и сторонников, собравшихся в понедельник в суде, чтобы выразить протест против его заключения.

Сафронова, бывшего корреспондента защиты газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», судили по секретным показаниям. Но материалы дела, раскрытые «Проектом», показали, что многие из дел против него были основаны на публичных заявлениях в его статьях и предполагаемых связях с иностранцами, которые не были подтверждены.

Однако коллегия судей пришла к быстрому решению по делу, которое, по словам его адвоката, окажет сдерживающее воздействие на российскую прессу и покажет, что «за хорошую легальную журналистскую работу можно надолго сесть в тюрьму».

Сафронов смотрел прямо вперед, когда судья приговорил его к 22 годам лишения свободы и еще к двум годам строгого испытательного срока после освобождения, возможно, в 2042 году, учитывая уже отбытый срок. После перерыва в суде его сторонники, многие из которых были журналистами, присутствовавшими для освещения судебного процесса, начали аплодировать в его поддержку.

«Я напишу всем. Продолжайте писать мне. Я люблю вас!» Он сказал из стеклянной клетки, где в российских залах суда содержатся обвиняемые. Через несколько мгновений Сафронова в черной куртке и серых спортивных штанах увели.

«Вы можете все сжечь [in hell]По словам репортера из Аризоны, его невеста рассказала об этом остальным судебным приставам в зале суда.

На Сафронова оказывали огромное давление, чтобы он дал признательные показания во время следствия. На последнем заседании прокурор предложил ему рекомендовать 12 лет лишения свободы, если он признается. Он отказался, и вместо этого прокурор потребовал 24 года лишения свободы. «Я говорю им, чтобы они убирались», — сказал Guardian адвокат Сафронова Евгений Смирнов.

На судебное заседание пришло несколько сотен человек. Некоторые плакали и обнимались в коридорах и на улице после оглашения приговора. Когда зал суда эвакуировали, репортер прервал другого репортера, спрашивая подробности решения: «Я не знаю. Я слышал 22 и перестал слушать, чтобы заняться сексом».

Российские официальные лица утверждали, что поймали Сафронова на «обнаружении и сборе секретной и строго секретной информации… в том числе в связи с военно-техническим сотрудничеством России с государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканы».

Защита заявила, что, по их мнению, он стал мишенью из-за раскрытия подробностей возможной продажи 20 истребителей Су-35 Египту в рамках неудачной сделки, в результате которой египетское военное руководство заявило протест России.

«Дело Ивана Сафронова — одно из самых странных и странных дел в истории современной российской судебной системы, — сказала Катерина Гордеева, журналист, снявшая короткометражный фильм о деле. Мать Сафронова говорила ей в интервью: «Он не сломается. У него жесткий стержень. Он справится».

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Большинство независимых российских СМИ подписали публичное заявление с призывом освободить Сафронова. Мы считаем это решение несправедливым и политически мотивированным. Журналистика — это не преступление».

В заключительном слове перед судом перед вынесением приговора Сафронов сказал: «Весь мир увидит, что журналиста хотят посадить за написание статей. Обвинительный приговор означает снятие вопроса о свободе слова надолго, если не навсегда, потому что не будет ни речи, ни свободы.

«Если мне суждено сидеть в тюрьме, я буду отбывать наказание с честью и достоинством».