Российский журналист Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии

Известный российский журналист Иван Сафронов был приговорен к 22 годам лишения свободы. Приговор шокировал сторонников своей серьезностью и мрачным предупреждением об опасностях освещения путинской России.

Сафронов был арестован в 2020 году по обвинению в государственной измене, которое он отрицает и которое, по мнению его команды юристов, является возмездием за его более ранние репортажи об оборонном секторе, особенно в связи с сделками с оружием.

Его дело предшествовало началу российского вторжения в Украину, но сроки и суровость приговора делают его символом стремительного усиления репрессий против прессы в России с начала войны.

Его адвокат Евгений Смирнов написал в социальных сетях: «Иван Сафронов осужден за два преступления по статье «государственная измена» УК.

Сафронов, который много лет был уважаемым военным корреспондентом отраслевой газеты «Коммерсантъ», прежде чем покинуть должность по связям с общественностью в Российском космическом агентстве, был обвинен Федеральной службой безопасности в сборе государственной тайны о продажах российского оружия и передаче ее стране-члену НАТО. .

На прошлой неделе прокуратура предложила Сафронову, который назвал обвинения «извращением правосудия», 12 лет лишения свободы, если он признает себя виновным. Его адвокат Смирнов написал, что он отказался, поэтому его преследовали 24 года.

«Это ужасный период времени», — написали сторонники Сафронова в заявлении, опубликованном независимыми российскими СМИ, почти все из которых освещают страну из-за рубежа.

«Нам ясно, что причиной преследования Ивана Сафронова является не недоказанная «измена», а его пресса», — говорится в заявлении.

Поскольку суд проходил по обвинению в государственной измене, он проходил за закрытыми дверями, а информация о показаниях против Сафронова скрывалась от общественности.

Но в недавней статье российское следственное агентство «Проект» заявило, что ознакомилось с обвинительным заключением и обнаружило, что государственная тайна, в передаче которой Сафронов обвинялся гражданину Чехии, уже находится в открытом доступе.

Вместо этого сторонники указали на инцидент, который, по мнению многих, нажил Сафронову серьезных врагов.

Перед арестом Сафронова два года назад ФСБ допросила его в безрезультатном гражданском иске в связи с написанной им в соавторстве статьей, раскрывающей сделку на 2 миллиарда долларов по продаже истребителей Су-35 Египту, сообщают российские СМИ. Соединенные Штаты пригрозили Египту санкциями, если он пойдет на сделку.

Постановление Сафронова совпало с еще одним серьезным ударом по независимой российской прессе, когда «Новая газета» заявила, что лишилась лицензии на СМИ.

Независимые СМИ и их сотрудники были полностью подавлены внутри России с начала войны, поскольку жестокие репрессии вынудили большинство местных СМИ закрыть свои офисы и переехать за границу.

«Новая газета», одна из самых популярных независимых газет России, которую редактировал лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, продолжала выходить еще месяц после начала войны. Но публикация была приостановлена ​​в конце марта после двух предупреждений властей.

Решив приостановить свою деятельность, а не закрыть ее, «Новая газета» сохранила свою лицензию в надежде вернуться к работе в России в будущем.

Но в понедельник суд в Москве отозвал эту лицензию. Этот шаг был сделан всего через несколько дней после смерти одного из основателей газеты, Михаила Горбачева, последнего лидера Советского Союза, который направил деньги из своей Нобелевской премии мира на покупку бумаги для первых компьютеров.

Муратов, оставшийся в Москве, заявил, что газета подаст апелляцию. «Это жалкое решение», — сказал он.