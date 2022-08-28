Российский забег прошел Иванов, индийский метатель диска Диллон дисквалифицирован AIU

26 АВГУСТА (Рейтер) — Группа по этике легкой атлетики (AIU) сообщила в пятницу, что российский пехотинец Александр Иванов и индийский метатель диска Навджит Каур Диллон были дисквалифицированы за употребление запрещенных веществ.

Данные московской лаборатории, предоставленные разоблачителем, показали, что один из образцов Иванова содержал вещества, считающиеся гормонами и модификаторами обмена веществ.

29-летний мужчина был уведомлен AIU в мае этого года о результатах, но не ответил. Поскольку объяснение не было предоставлено в установленный срок, это было признано нарушением антидопинговых правил (ADRV).

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Таким образом, Иванову был предоставлен «дополнительный двухлетний срок дисквалификации» с даты принятия решения.

Он уже отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг и был лишен золотой медали на чемпионате мира 2013 года в Москве, потеряв медали, которые он выиграл в период с июля 2012 года по август 2014 года.

Другой участник гонки, Игорь Ерохин, также был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. 36-летний футболист уже отбывает пожизненный срок.

Диллон, бронзовый призер Игр Содружества с 2018 года, дал положительный результат на метаболит анаболического стероида дегидрохлорметилтестостерон (DHCMT).

27-летняя Диллон сообщила AIU ранее в этом месяце, что принимала неизвестную ей добавку, содержащую запрещенное вещество.

Стандартный запрет составляет четыре года, и хотя Диллон не представила доказательств приема запрещенных веществ без ее ведома, срок запрета был сокращен до года, поскольку она призналась в НАДП и приняла наказание.

В подразделении добавили, что все решения могут быть обжалованы.

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Дополнительный отчет Рохита Наира из Бангалора; Монтаж Кен Феррис

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