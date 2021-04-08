Российский законодатель выдвигает идею запрета Zoom, если он прекратит продажи госпредприятиям.

МОСКВА (Рейтер) – Депутат от правящей партии России высказал идею запрета Zoom в среду после того, как, как сообщается, компания видеоконференцсвязи попросила своих дистрибьюторов прекратить продажу подписок российским государственным учреждениям.

Российская ежедневная газета “Коммерсант” сообщила, что Zoom Video Communications Inc. не позволяла дистрибьюторам продавать доступ к ее услугам государственным компаниям и учреждениям, ссылаясь на письмо представителя Zoom в регионе, RightConf, от 31 марта.

Zoom заявила, что по-прежнему привержена обслуживанию клиентов в России и СНГ. Его акции закрылись с повышением на 2%.

Представитель Zoom сказал: «Мы находимся в процессе разработки нашего подхода в регионе, и тем временем новые и существующие клиенты как в государственном, так и в частном секторах могут стремиться приобрести учетные записи Zoom непосредственно через наш веб-сайт».

Сразу комментариев от RightConf не последовало.

Российское информационное агентство процитировало одного депутата: «Россия не поддерживает санкции, но если Zoom примет такое решение в отношении государственных учреждений и компаний, то запрет на обслуживание на территории нашей страны возможен как взаимный и связная мера “. Об этом заявил в верхней палате парламента Александр Пашкин из партии «Единая Россия».

Спор возникает из-за того, что Россия нависает над угрозой новых санкций США из-за ее предполагаемого вмешательства в выборы в США и электронного пиратства – обвинения Москва отрицает – и пока Россия преследует иностранные интернет-компании за то, что они не удаляют запрещенный контент.

Кремль заявил, что использовал Zoom для некоторых международных видеозвонков, но президент Владимир Путин редко использовал эту услугу и что существуют альтернативные решения.

«В целом мы выражаем сожаление и недоумение по поводу того, почему российские государственные учреждения и высшие учебные заведения теперь лишены возможности продлевать существующие контракты и заключать новые», – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он не упомянул о возможности блокировки программы Zoom.

(Подготовлено Александром Марроу и Дмитрием Антоновым; редактирование Марка Поттера и Лизы Шумакер)