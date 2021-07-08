Российский законопроект об аресте криптоактивов – новости регулирования биткойнов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в законодательство вносятся поправки для ареста криптоактивов. «Серьезной проблемой является преступное использование криптовалют в нашей стране», – сказал он.

В среду Тосс заявил, что Россия готовит поправки к действующему закону, разрешающие конфискацию криптоактивов.

Об этом сообщил генеральный прокурор РФ генерал Игорь Красно. Он выступал на конференции глав прокуроров европейских стран в Санкт-Петербурге в среду. Мероприятие организовано совместно Советом Европы и Международной ассоциацией юристов.

Краснов сказал, что виртуальные активы стали источником дохода для преступников, делая упор на использование криптовалюты для коррупции, в том числе взяточничества. «Задержка этих преступных действий в последнее время усугубляется подкупом криптоактивов», – добавил он, добавив, что транзакции с криптовалютой использовались «как способ обмана украденных средств».

Прокурор отметил, что принятие Закона о цифровых активах в июле прошлого года стало «значительным шагом в преодолении этой проблемы». Он процитировал:

Серьезная проблема: преступное использование криптовалют в нашей стране… В настоящее время ведется работа по внесению поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

Что вы думаете о российском законопроекте, разрешающем конфискацию криптоактивов в крипто-делах? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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