Российский запрет оставляет велосипедистов «Газпрома» в «полной неопределенности» | Больше спортивных новостей

РИМ (Рейтер) — Итальянец Марко Канола заявил AFP, что запрет на езду на велосипеде в России поставил гонщиков команды «Газпром»/Росвело в «полную неопределенность».

«Некоторые из нас рискуют завершить там свою карьеру, что очень несправедливо», — сказал в телефонном интервью 33-летний победитель этапа «Джиро д’Италия» 2014 года.

UCI отреагировал на вторжение России в Украину запретом российских и белорусских команд и гонщиков.

«Газпром» в категории «Профессиональные команды» второго класса UCI стал самой результативной российской командой.

На этой неделе Канола и команда должны были участвовать в гонке Тиррено-Адриатико, которая заканчивается в воскресенье.

«Если к 27 марта не будет альтернативы, нам придется закрыться», — заявила итальянским СМИ спортивный директор команды Ренате Хмидулин.

У «Газпрома» 21 пассажир, в том числе девять россиян и семь итальянцев.

Канола утверждал, что «Газпром» оказался в «неудачной ситуации», потому что мы «очень европейская команда».

«Команда базируется в Швейцарии, внутри компании используется итальянский язык, а среди гонщиков много итальянцев, испанцев, норвежцев и чехов», — сказал он.

«Единственное, что нас связывает с Россией, — это название, потому что «Газпром» — главный спонсор».

Но он сказал, что после вторжения «команда» убрала имя с футболок, и мы были готовы участвовать в гонках без спонсорства».

«Явно излишне говорить, что никто из нас не хочет этой войны. Понятно, что никто из нас ни за что не отвечает. Это решение повергло нас всех в полную неуверенность», — добавил Канола.

Он сказал, что «команда никогда не останавливалась» после штрафа, а гонщики продолжали тренироваться в группах или самостоятельно.

«Мы должны продолжать бороться и начинать с того места, где остановились, выиграв Тур ОАЭ», где 19-летний чех Матиас Васек выиграл этап.

Хотя в субботу связаться с «Газпромом» для комментариев не удалось, Канола повторяет несколько замечаний, сделанных Хмидулиным, бывшим российским велосипедистом, итальянским велосипедным СМИ.

«Наша команда может быть вестником мира. Мы не хотим войны, мы хотим мира», — сказал Хмидулин.

«Мы уже подготовили наши автомобили, чтобы они были нейтральными в белом цвете. А также в белых рубашках, чтобы донести послание мира», — сказал он. «Мы были готовы внести свой вклад, но МОК, а затем и UCI отрезали нам ноги, но не нашу надежду».

Он сказал, что команда ведет диалог с UCI, и объяснил, что они ищут нового сторонника.

«У нас здоровая, конкурентоспособная, побеждающая команда с эффективным персоналом. Я думаю, что это может стать важным шагом для заинтересованных спонсоров.

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