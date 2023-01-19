Сеть НХЛ Э. Дж. Градек Говорит защитный снасть Филадельфии Флайерз Иван Проворовкоторый не носил майку прайда во время вечера прайда команды, должен «сесть в самолет» и «ввязаться» в войну России против Украины.

Во вторник вечером Проворов пропустил предматчевую разминку «Флайерз» после того, как игроки команды были одеты в радужные футболки Pride на всех своих номерах. После матча Проворова спросили, почему он пропустил разминку.

«Я уважаю всех, и я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», — Проворов Он сказал.

На вопрос представителя СМИ, какую религию он исповедует, Проворов ответил, что православная. Среда вечером в Сеть НХЛГрадец сказал, что считает комментарии неуважительными и считает, что Проворов должен покинуть Северную Америку.

«Иван Проворов может сесть в самолет в любой день, когда захочет, и вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно, взять меньше денег и так жить», — сказал Градек. — Если это проблема для него.

Аналитик НХЛ объяснил, что 26-летний Проворов приехал в Северную Америку, когда ему было 16 лет, чтобы играть в молодежный хоккей в Канаде, поэтому ему нужно привыкнуть к культурным различиям по сравнению с его родной Россией.

«Если для него это слишком большая проблема, может быть, интегрироваться в группу своих товарищей по команде, в сообщество и здесь, в этой стране, это нормально. Вы можете чувствовать себя так, как хотите», — добавил Градек. «Если это вас слишком беспокоит , всегда есть шанс уйти».

Градец рассказал о вторжении России в Украину и предложил Проворову бросить хоккей в Национальной хоккейной лиге и воевать.

«Возвращайтесь туда, где вы чувствуете себя наиболее комфортно», — продолжил Градек. «Я понимаю, что там идет борьба за шорты; вы можете принять в ней участие».

Говорит аналитик НХЛ в NHL Network! что, если Проворов из Philly Flyers не хочет носить униформу сторонников ЛГБТК, он должен покинуть Америку, вернуться в Россию и воевать в войне против Украины. Толерантные ушли! Ебена мать: pic.twitter.com/wWLFBy2stC Клэй Трэвис 19 января 2023 г.

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