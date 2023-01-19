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Российский игрок, не надевший майку прайда, должен «успеть на самолет» в Украину и воевать на войне

19 января, 2023
Boleslava Sokolova

Сеть НХЛ Э. Дж. Градек Говорит защитный снасть Филадельфии Флайерз Иван Проворовкоторый не носил майку прайда во время вечера прайда команды, должен «сесть в самолет» и «ввязаться» в войну России против Украины.

Во вторник вечером Проворов пропустил предматчевую разминку «Флайерз» после того, как игроки команды были одеты в радужные футболки Pride на всех своих номерах. После матча Проворова спросили, почему он пропустил разминку.

«Я уважаю всех, и я уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я собираюсь сказать», — Проворов Он сказал.

На вопрос представителя СМИ, какую религию он исповедует, Проворов ответил, что православная. Среда вечером в Сеть НХЛГрадец сказал, что считает комментарии неуважительными и считает, что Проворов должен покинуть Северную Америку.

«Иван Проворов может сесть в самолет в любой день, когда захочет, и вернуться туда, где он чувствует себя более комфортно, взять меньше денег и так жить», — сказал Градек. — Если это проблема для него.

Аналитик НХЛ объяснил, что 26-летний Проворов приехал в Северную Америку, когда ему было 16 лет, чтобы играть в молодежный хоккей в Канаде, поэтому ему нужно привыкнуть к культурным различиям по сравнению с его родной Россией.

«Если для него это слишком большая проблема, может быть, интегрироваться в группу своих товарищей по команде, в сообщество и здесь, в этой стране, это нормально. Вы можете чувствовать себя так, как хотите», — добавил Градек. «Если это вас слишком беспокоит , всегда есть шанс уйти».

Градец рассказал о вторжении России в Украину и предложил Проворову бросить хоккей в Национальной хоккейной лиге и воевать.

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«Возвращайтесь туда, где вы чувствуете себя наиболее комфортно», — продолжил Градек. «Я понимаю, что там идет борьба за шорты; вы можете принять в ней участие».

См. выше.

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