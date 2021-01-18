Российский инвестиционный фонд, Центр эстетики, создал научный совет по Спутнику V – Наука и космос.

«РФПИ и Центр эстетики приступили к созданию Международного научного консультативного совета по вакцине Sputnik V и формированию международной платформы, где разработчики вакцин могут обмениваться информацией, мнениями и опытом со своими ведущими зарубежными коллегами», – сказал генеральный директор российской компании, которого цитирует фонд прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Москва, 18 января. В заявлении фонда в понедельник говорится, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный центр исследований в области эпидемиологии и микробиологии под названием NF Aesthetic (Центр эстетики) создали международный научный консультативный совет по пятой вакцине Sputnik.

К совету присоединились выдающиеся ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологии из Аргентины, Хорватии, Франции, Германии, Индии, России, Швеции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, представляющие лучшие исследовательские и медицинские центры.

В частности, помимо директора Центра Гамалея Александра Гинцбурга и заместителя директора по науке Центра Гамалея Дениса Логунова, в список участников Совета вошли доцент кафедры микробиологии медицинского факультета Университета Буэнос-Айреса Карлос Зала, президент Ассоциации инфектологов (Аргентина Омар Сувайд, профессор медицинской микробиологии Университета Восточной Англии Дэвид Ливермор, профессор генной терапии, президент Британского общества генной и клеточной терапии Линн Сеймур, главный исследователь по разработке вакцин Института вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) и WBC Bayer, Ph. В области микробиологии, Национальный институт психического здоровья и неврологии (NIMHANS) (Индия) Васантхапурам Рави, директор по исследованиям Института молекулярной и клеточной фармакологии (Франция) Сесил Зиркински, профессор Центра вакцин и иммунотерапии (США) Хильдегунд Эртл, доцент Микробиология и иммунология, Медицинская школа Уэйк Форест Biotech Place (США) Дэвид Орнеллес, профессор медицинского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель главного врача В отделении анестезиологии и реанимации больницы № 52 г. Москвы Сергей Царенко и др.

Вакцина Sputnik V – первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавируса. Он основан на проверенной и хорошо изученной платформе для векторов аденовируса человека.