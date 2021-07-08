Российский исследовательский центр “Наука” отправился на переносную орбитальную площадку 21 июля – Наука и космос

Москва, 8 июля. Запуск российского многофункционального лабораторного модуля “Наука” к Международной космической станции (МКС) намечен на 21 июля, сообщил в четверг глава Государственной космической корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Запуск исследовательского модуля “Наука” на орбиту должен был состояться 15 июля.

«Ракета-носитель« Протон-М »с многофункциональным лабораторным модулем« Наука »российской части МКС должна быть доставлена ​​на космодром Байконур 17 июля, запуск – 21 июля, резервные даты – 22 и 23 июля. ” Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Как уточняет Роскосмос, запуск запланирован на 17:54 мск с 200-й площадки космодрома Байконур. Исследовательский модуль “Наука” будет путешествовать восемь дней, чтобы достичь орбитальной позиции.

«Стыковка в перигейном порту сервисного подразделения« Звезда »запланирована примерно на 16:26 по московскому времени 29 июля», – сказали в космическом агентстве.

Она добавила, что машина Noka будет загружена вместо установки Pierce, которая будет затоплена 23 июля.

«Корабль снабжения« Прогресс МС-17 »вместе с модулем стыковочного отсека« Пирс », который на Международной космической станции будет заменен модулем« Наука », планируется отделить 23 июля (при условии запуска лаборатории« Наука »21 июля). »- сообщили в Роскосмосе.

Как пояснили в Роскосмосе, корабль снабжения и блок “Пирс” вернутся в плотные слои атмосферы, а его негорючие фрагменты разлетятся в несудоходной части Тихого океана через четыре часа после его демонтажа.

О блоке Наука.

Многофункциональная лаборатория «Наука» создана для реализации Российской программы прикладных исследований и экспериментов. С вводом в эксплуатацию исследовательской установки “Наука” российская часть Международной космической станции получит дополнительные площади для оборудования рабочих мест, хранения грузов и оборудования для пополнения запасов воды и кислорода.

В блоке “Наука” будет второй туалет для российских космонавтов (первый находится в блоке “Звезда”) и комната для третьего члена экипажа. Он также будет использовать европейский роботизированный манипулятор (ERA), который поможет выполнять некоторые операции без выхода в открытый космос.