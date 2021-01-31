Российский историк, захвативший французский Почетный легион, был осужден за убийство своей девушки, World News

В пятницу российский историк и неаполитанский энтузиаст был приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения за убийство и расчленение своего молодого любовника-студента.

Суд Санкт-Петербурга огласил приговор Олегу Соколову по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Agence France-Presse.

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«Он знал о своих действиях в момент совершения преступления», – заявила судья Юлия Максименко, добавив, что намерение убить возникло «внезапно».

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Суд над Соколовым, преподавателем истории и кавалером французского Почетного легиона в 2003 году, вызвал бурю негодования среди активистов в России в связи с растущим числом случаев домашнего насилия.

Стенограммы истории были обнаружены в ноябре 2019 года после того, как чиновники вытащили его из замерзшей реки Мойки в Санкт-Петербурге.

Во время задержания Соколов был в нетрезвом состоянии и нес рюкзак на руках у женщины.

Он сознался в своем преступлении – убийстве 24-летней Анастасии Юченко, ее ученицы и бывшего любовника, но сказал, что убийство было совершено в пылу ссоры.

Адвокат историка Сергей Лукьянов сказал, что «не согласен» с постановлением, но добавил, что он примет решение о порядке действий в будущем после получения копии постановления.