Российская суперзвезда Камелот показала, что он на правильном пути, выступив в следующем месяце с воодушевляющим опытом в Werribee.
Тренер Дэнни О’Брайен сказал, что он и жокей Дэмиен Оливер были довольны лошадью во вторник утром.
Появление в России Камелота было его первым публичным выступлением с тех пор, как он занял восьмое место. Кубок Мельбурна, Чтобы занять второе место после Черри Тортони в забеге на 1100 метров.
Он был здесь, чтобы размять ноги. «Дэмиен так легко играл на линии ворот», – сказал О’Брайен Racing.com.
«Он выпустил паутину, и Дэмиен был доволен этим, так что это все, что мы хотели увидеть».
О’Брайен сказал, что четырехлетний жеребец с весны прошлого года весил более 30 кг и был намного сильнее.
Он указал, что рассмотрит возможность создания российской компании Камелот сначала в Ставки на будущее Но он с большей вероятностью будет придерживаться своей А-образной линии и направиться к Звездная миля в долине 13 марта.
О’Брайен сказал, что катание специалиста на дистанции 1400 метров в Колфилде в субботу по фиксированной трассе может первым вывести русский Камелот из его зоны комфорта.
расстояние Матч звезд, Русский Камелот будет обкатывать Королева Елизавета делает ставки в Рэндвике 10 апреля завершить свою осеннюю кампанию.
О’Брайен хочет вернуть его к весне, чтобы сосредоточиться на Пластина Кокса 2021.
Статья из JustHorseRacing.com.au
сообщение Русский Камелот прямо на м. All Star Mile Он впервые появился Только скачки.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».