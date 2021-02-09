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Российский Камелот на пути к All Star Mile 2021 года

9 февраля, 2021
Emet

Российская суперзвезда Камелот показала, что он на правильном пути, выступив в следующем месяце с воодушевляющим опытом в Werribee.

Тренер Дэнни О’Брайен сказал, что он и жокей Дэмиен Оливер были довольны лошадью во вторник утром.

Появление в России Камелота было его первым публичным выступлением с тех пор, как он занял восьмое место. Кубок Мельбурна, Чтобы занять второе место после Черри Тортони в забеге на 1100 метров.

Он был здесь, чтобы размять ноги. «Дэмиен так легко играл на линии ворот», – сказал О’Брайен Racing.com.

«Он выпустил паутину, и Дэмиен был доволен этим, так что это все, что мы хотели увидеть».

О’Брайен сказал, что четырехлетний жеребец с весны прошлого года весил более 30 кг и был намного сильнее.

Он указал, что рассмотрит возможность создания российской компании Камелот сначала в Ставки на будущее Но он с большей вероятностью будет придерживаться своей А-образной линии и направиться к Звездная миля в долине 13 марта.

О’Брайен сказал, что катание специалиста на дистанции 1400 метров в Колфилде в субботу по фиксированной трассе может первым вывести русский Камелот из его зоны комфорта.

расстояние Матч звезд, Русский Камелот будет обкатывать Королева Елизавета делает ставки в Рэндвике 10 апреля завершить свою осеннюю кампанию.

О’Брайен хочет вернуть его к весне, чтобы сосредоточиться на Пластина Кокса 2021.

Статья из JustHorseRacing.com.au

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