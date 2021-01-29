Российский кикбоксер представляет участника нокаута в этом году на ONE Championship 127

Единственный матч по кикбоксингу на карте в “ONE 127: Чемпионат Unbreakable IIОжидалось, что он устроит фейерверк, и матч между ними Пиблат Иссаиф И Михайло Кикуевич Это не разочаровало.

Оба полутяжеловеса прибыли в Сингапур в надежде одержать яркую победу и продвинуться к броску в одном полутяжелом весе по кикбоксингу, и именно Йезеф ударил молотком, одержав свою первую победу под знаменем ONE Championship, раннего претендента на титул чемпиона мира. нокаут в этом году.

Появление Исаева на предыдущем чемпионате ONE Championship привело к поражению его нокаутом в первом раунде против бразильского ветерана Андерсона «Брэддока» Силвы, но российский нападающий отыгрался на ONE Championship 127, поднявшись на Кекоевича своей огромной правой рукой, которая сбила сербского нападающего. наполовину и отскочил головой от холста в одном из самых сокрушительных нокаутов 2021 года.

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Этот 82-секундный финиш записал Исеева в книгу рекордов, поскольку он забил самый быстрый нокаут в истории полутяжелого веса ONE Super Series и объявил россиянина силой, с которой нужно считаться, когда он направился к броску за титул.

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