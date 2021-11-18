Российский киноактер, ставший космонавтом: снимать фильмы — это азарт — общество и культура

Москва, 15 ноября. Российский космонавт Антон Шкаплеров, который в настоящее время находится на Международной космической станции, поделился с ТАСС одними из самых ярких впечатлений от своего блеска в сценах из художественных фильмов на борту орбитальной заставы ранее этой осенью. Шкаплеров, который является командиром Международной космической станции, сказал, что запоминание и повторение диалогов снова и снова в десятках кадров было довольно утомительным занятием. К тому же постоянная игра света и тени на борту делала задачу создателей фильма особенно сложной.

«Конечно, были проблемы. Я не профессиональный актер. Во-первых, мне нужно было запомнить диалоги. Я никогда в жизни этого не делал», — сказал Шкаплеров.

Он пояснил, что при записи видео на Международной космической станции члены экипажа обычно говорят все своими словами или читают с телесуфлера.

«В данном случае мы должны были не довольствоваться чтением короткого стихотворения, а запоминать и воспроизводить диалоги по тексту», — сказал Шкаплеров.

Далее он сказал, что запись десятков видеозаписей — еще одна обременительная задача.

«Часто режиссер хотел произнести определенную фразу с определенным тоном. И простое предложение приходилось повторять десяток или более раз, пока режиссер не решал, что оно звучит правильно. Кроме того, освещение импровизированной съемочной площадки все время менялось. , — напомнил Шкаплеров.

Он объяснил, что вентиляционные отверстия станции были основным источником света. Частая смена рассвета и сумерек вынуждала режиссера фильма Клима Шипенко время от времени использовать имеющееся световое оборудование.

«Ему приходилось постоянно включать и регулировать свет, чтобы изменить свет и тень, что было нелегко для будущих зрителей», — сказал Шкаплеров.

Он пришел к выводу, что опыт создания фильма был в целом захватывающим.

Космический фильм под названием «Вызов»

Космическая драма под рабочим названием «Вызов» (ее российский аналог имеет и другое значение — «Вызов на дом») — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии «Желтое, черное и белое». Чтобы снять некоторые из своих сцен на борту Международной космической станции, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко прошли специальный курс подготовки, чтобы иметь возможность сопровождать профессионального космонавта Антона Шкаплерова в космическом полете. Их космический корабль «Союз МС-19» стартовал с космодрома Байконур в Казахстане 5 октября. В фильме рассказывается история молодой женщины-хирурга, которая соглашается отправиться в космос, чтобы спасти жизнь космонавта. В некоторых эпизодах фильма также участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко вернулись на Землю в посадочном модуле космического корабля Юрия Гагарина (Союз МС-18). Шкаплеров и Дубров останутся на МКС до весны 2022 года.