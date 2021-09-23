Российский КиноПоиск увеличивает инвестиции в кино и телевидение с англоязычной сделкой (эксклюзив) | Новости

Российская вещательная площадка КиноПоиск. Принадлежащая крупнейшей в стране поисковой и технологической компании Яндекс, она вырвала глобальные права на редактирование фильмов и телепрограмм на три бестселлера на английском языке криминальных романов израильского писателя Майка Омара «Зои Бентли», которые он стремится адаптировать к международному сообществу. партнер.
КиноПоиск доставит романы, действие которых происходит в США, в Россию для презентации в виде художественного фильма или телесериала. Телекомпания ранее инвестировала в русскоязычные проекты, в том числе Главный Чумной Доктор Гром Но это ее первое крупное приобретение недвижимости на английском языке.
Ольга Филипок, директор по контенту компании Yandex Media Services, в которую входит Яндекс. Музыка, КиноПоиск и Яндекс Афиша заявили, что Яндекс / Кинопоиск открыт для сотрудничества с международными партнерами и талантами над модами.
«Мы приветствуем партнера, который займется глобальным распределением и начнет производство на ранней стадии», – сказала она. Сейчас ведем переговоры с потенциальным менеджером. Мы упакуем его как можно быстрее “.
Если бы книги были адаптированы для телевидения, целью было бы либо продавать их на международном уровне, «либо в виде готового продукта, либо в формате», – сказал Филиппок. Она добавила, что КиноПоиск посетит MIPTV в следующем месяце с проектом, чтобы оценить международный интерес.
Три романа входят в число бестселлеров в России. В фильмах «Разум убийцы», «В темноте» и «Гуще крови» рассказывается о том, как гражданский психиатр, работающий на ФБР, расследует серию убийств.
КиноПоиск был запущен как база данных информации о фильмах и телевидении в стиле IMDB, но с 2018 года он также поддерживает службу SVOD, охватывающую почти 10 миллионов домашних хозяйств. Последние заголовки, которые будут транслироваться исключительно на платформе, включают книги Зака Снайдера. Отряд Справедливости Русский криминальный фильм Серебряная ложка; Оба сразу пошли на VOD в России.
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