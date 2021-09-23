Российский КиноПоиск увеличивает инвестиции в кино и телевидение с англоязычной сделкой (эксклюзив) | Новости

Российская вещательная площадка КиноПоиск. Принадлежащая крупнейшей в стране поисковой и технологической компании Яндекс, она вырвала глобальные права на редактирование фильмов и телепрограмм на три бестселлера на английском языке криминальных романов израильского писателя Майка Омара «Зои Бентли», которые он стремится адаптировать к международному сообществу. партнер.

КиноПоиск доставит романы, действие которых происходит в США, в Россию для презентации в виде художественного фильма или телесериала. Телекомпания ранее инвестировала в русскоязычные проекты, в том числе Главный Чумной Доктор Гром Но это ее первое крупное приобретение недвижимости на английском языке.

Ольга Филипок, директор по контенту компании Yandex Media Services, в которую входит Яндекс. Музыка, КиноПоиск и Яндекс Афиша заявили, что Яндекс / Кинопоиск открыт для сотрудничества с международными партнерами и талантами над модами.

«Мы приветствуем партнера, который займется глобальным распределением и начнет производство на ранней стадии», – сказала она. Сейчас ведем переговоры с потенциальным менеджером. Мы упакуем его как можно быстрее “.

Если бы книги были адаптированы для телевидения, целью было бы либо продавать их на международном уровне, «либо в виде готового продукта, либо в формате», – сказал Филиппок. Она добавила, что КиноПоиск посетит MIPTV в следующем месяце с проектом, чтобы оценить международный интерес.

Три романа входят в число бестселлеров в России. В фильмах «Разум убийцы», «В темноте» и «Гуще крови» рассказывается о том, как гражданский психиатр, работающий на ФБР, расследует серию убийств.

КиноПоиск был запущен как база данных информации о фильмах и телевидении в стиле IMDB, но с 2018 года он также поддерживает службу SVOD, охватывающую почти 10 миллионов домашних хозяйств. Последние заголовки, которые будут транслироваться исключительно на платформе, включают книги Зака ​​Снайдера. Отряд Справедливости Русский криминальный фильм Серебряная ложка; Оба сразу пошли на VOD в России.