Российские власти обвинили популярный кинопортал крупнейшей в стране технологической компании «Яндекс» в распространении так называемой «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, сообщают независимые СМИ. упомянул Вторник.

Замоскворецкий районный суд г. Москвы зарегистрирован Административное дело против Кинопоиска, кинобазы данных и стримингового сервиса с более чем 150 миллионов посетителей в месяц, сообщает новостной сайт Mediazona.

Истец указан как Роскомнадзор, государственный орган по надзору за СМИ, который следит за соблюдением запрета на пропаганду ЛГБТ.

Не сразу стало понятно, какой контент на Кинопоиске считается нарушающим российское законодательство.

В случае признания виновным «Кинопоиску» грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей (12–47 500 долларов США) или приостановка деятельности на три месяца.