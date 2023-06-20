Российские власти обвинили популярный кинопортал крупнейшей в стране технологической компании «Яндекс» в распространении так называемой «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, сообщают независимые СМИ. упомянул Вторник.
Замоскворецкий районный суд г. Москвы зарегистрирован Административное дело против Кинопоиска, кинобазы данных и стримингового сервиса с более чем 150 миллионов посетителей в месяц, сообщает новостной сайт Mediazona.
Истец указан как Роскомнадзор, государственный орган по надзору за СМИ, который следит за соблюдением запрета на пропаганду ЛГБТ.
Не сразу стало понятно, какой контент на Кинопоиске считается нарушающим российское законодательство.
В случае признания виновным «Кинопоиску» грозит штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей (12–47 500 долларов США) или приостановка деятельности на три месяца.
Правительственные СМИ упомянул Позже во вторник еще один московский суд зарегистрировал новое дело Роскомнадзора о пропаганде ЛГБТ против ТВ-3, развлекательного телеканала, принадлежащего энергетическому гиганту «Газпром».
ТВ-3 грозят такие же штрафы и временная приостановка, как и Кинопоиск, если его признают виновным в распространении ЛГБТ-пропаганды.
В декабре Россия расширила запрет на «пропаганду ЛГБТ», запретив публичную демонстрацию нетрадиционных отношений и образа жизни для людей любого возраста, а не только для несовершеннолетних.
На этой неделе российские законодатели заявили, что Роскомнадзор Запущен С момента вступления в силу Закона о ЛГБТ-рекламе против основных вещательных платформ страны было возбуждено 33 дела.
Первый обвинительный приговор по новому закону был вынесен еще в июне, когда речь шла о российском суде. оштрафован Вещательная платформа стоимостью 15 000 долларов США якобы за распространение гей-пропаганды.
Российские СМИ тогда сообщили, что Роскомнадзор подал иски о правонарушении против стриминговых платформ за итальянскую комедию 2016 года «Идеальные незнакомцы», в которой изображен персонаж, который объявляет себя геем.
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