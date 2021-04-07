Российский кинофестиваль выпустил документальный фильм о гей-ММА после потока «опасной» ненависти и угроз

Крупнейший фестиваль документального кино в России снял фильм об А. Гей Боец смешанных единоборств из Чечни из своего отряда, получивший поток ненависти и «серьезных» угроз из-за него.

The Moscow Times Я упомянул, что на Artdocfest будет показан фильм 2020 года. Тихий звук, В котором рассказывается история молодого бойца смешанных единоборств по имени Хавадж, который бежал из Чечни после того, как обнаружил свою сексуальную ориентацию. В фильме показаны первые месяцы после побега Хаваджа в Бельгию, его опыт общения с гомосексуалистами в Чечне и его попытки построить новую жизнь.

Газета сообщила, что организаторы Артдокфеста в Москве заявили, что их «вынудили» отозвать фильм из съемочной группы после получения угроз расправой. Организаторы рассказали отдельной газете, что мужчина попросил фестиваль удалить документальный фильм, потому что «люди в Чечне недовольны», – говорится в сообщении. The Moscow Times. Мужчина сказал, что если фильм будет показан, будут “ужасные последствия”.

Фильм также был исключен из списка Санкт-Петербургского фестиваля Artdoctfest после того, как активист, выступающий против геев, подал жалобу в Службу защиты прав потребителей России, утверждая, что фестиваль пропагандирует «ценности ЛГБТ» во дворце путем трансляции фильма.

преследование ЛГБТ+ Люди в Чечне были серьезной проблемой с правами человека в течение последних двух лет. В 2017 году стали появляться сообщения об А. «Гомосексуальные чистки» Чечни, Включая тюремное заключение, похищение людей и пытки в отношении сообщества ЛГБТ + в регионе.

Прошлый месяц , Власти Чечни арестовали 20 человек Это касается двух жертв пыток геев, которые бежали в Россию в 2020 году.

Братья Исмаил Исаев и Салих Магамадов были гомосексуалистами. Следить за Российскими спецслужбами и насильно возвращен в Чечню, где Им грозит до 15 лет тюрьмы. О преступлениях, связанных с терроризмом. Но активисты заявляют, что обвинения против братьев полностью сфабрикованы.

Новость пришла как Bassem Евросоюз ввел жесткие санкции За Аюба Вахевича Катаева, старшего сотрудника МВД России по Чечне, и Абу Зейда Дзандаровича Висморадова, заместителя премьер-министра региона, командира спецподразделения.

Официальные лица Европейского союза заявили, что санкции – в том числе замораживание их активов и введение запрета на поездки в пределах Европейского союза – были наложены на российских чиновников за их связи с преследованием ЛГБТ в Чечне.