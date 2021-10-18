Российский кинофестиваль получил поддержку режиссера Имтиаза Али: Выход!

Отношения Индии с Россией, кажется, насчитывают много десятилетий. Россия до сих пор изливает любовь на таких режиссеров и актеров, как Митхун Чакраборти А также Радж Капур. Это была ведущая платформа OTT, связанная с Российский кинофестиваль В Индии это уникальное и новаторское сотрудничество.

До 27 февраля на фестивале будет представлена ​​подборка интересных фильмов.NS Ноябрь и действительно можно наслаждаться. Помимо контента с интересными историями и героями, которые могут быть актуальны для индийской аудитории, в сети будут смотреть десять фильмов разных жанров из России.

Каждый фильм в линейке обещает продемонстрировать неизведанную сторону российского кинематографа и самой России. Режиссер и сценарист Имтиаз Али – посол Российского кинофестиваля в Индии.

Когда он спросил,Россию и Индию связывают давние культурные связи. Кинозвезды, такие как Радж Капур и Митхун Чакраборти, были очень популярны в России, и в то же время русская музыка и кино были частью популярной культуры в Индии. Впереди – Русский кинофестиваль, на котором мы сможем посмотреть 10 потрясающих специально отобранных российских фильмов. Я приглашаю всех индийских зрителей наладить более кинематографическое сотрудничество между нашими двумя великими культурами.“.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Люмбимова заявила, что российские фильмы и анимация получают поддержку международной аудитории, и люди со всего мира проявляют интерес к российским фильмам. Таким образом, Русский кинофестиваль – один из наиболее эффективных способов продвижения местного контента за рубежом, помогающий укрепить связи между обменом идеями и киноиндустрией.

Похоже, что и Индия, и Россия сотрудничают в сфере кинематографии через страны БРИКС. Евгения Маркова, генеральный директор Рощино, добавила:Мы рады провести фестиваль российского кино в Индии – стране, с которой у России много общего в различных сферах культуры и творческих индустрий. В следующем году наша страна отметит 75-летие установления дипломатических отношений.“.