Российский кинофестиваль привлекает более миллиона зрителей — VideoAge International

Российский кинофестиваль привлекает более 1 миллиона зрителей

Российский кинофестиваль собрал впечатляющее количество зрителей, превысив миллион зрителей в 23 странах мира.

Мероприятие, организованное РОСКИНО и Министерством культуры Российской Федерации, собрало 850 000 человек, которые посмотрели фильмы RFF. RFF был успешно проведен в Австралии, Мексике и Бразилии, а также в других странах в сотрудничестве с местными онлайн-платформами. В тройку самых популярных фильмов входит комедия Аны Пармас. другая женщинаКриминальная драма Клима Шпенко текстБалетная драма Валерия Тодоровского Большой.

Фестиваль сообщил, что с точки зрения жанровых предпочтений, комедия заняла первое место с 49 процентами, за ней следуют драма с 26 процентами и спортивные фильмы с 17 процентами.

Евгения Маркова, генеральный директор РОСКИНО, сказала: «Успех Российского кинофестиваля нас вдохновил — более миллиона человек в разных странах мира посмотрели российские фильмы и мультфильмы! Мы планируем поделиться результатами фестиваля с представителями отрасль, для которой эти данные считаются важными (ведущие страны, жанровые предпочтения) для планирования географии продаж их контента ».

Маркова добавила: «У нас амбициозные планы на 2022 год: мы намерены сделать RFF регулярным ежегодным фестивалем, и, конечно же, мы уже работаем над расширением его географии и ассортимента. Я уверена, что RFF приведет к увеличению числа российских любителей кино и укрепления культурных связей между странами ».