Российский кинофестиваль стоит, несмотря на угрозы

Директор фестиваля документальных фильмов Artdocfest в России подвергся нападению со стороны активистов в последний день мероприятия в пятницу в Москве.

Члены Юго-Восточного радикального блока (СЕРБ) начали в районе Виталия Манского во время интервью, а затем попытались бросить ему в лицо нижнее белье.

Инцидент произошел через два дня после того, как активисты SERB прекратили показ фильма в московском кинотеатре, заявив, что он оскорбляет жителей Крыма.

Украинские силы и поддерживаемые Россией сепаратисты ведут боевые действия на востоке Украины вскоре после аннексии Москвой украинского полуострова Крым в 2014 году.

В результате конфликта погибло более 14 000 человек, и попытки добиться политического урегулирования зашли в тупик.

Согласно анонсу, фильм «Обратный путь» повествует о человеке, который переезжает в Украину после аншлюса.

Активисты SERB пожаловались на употребление слова «комбинировать» в превью.

В предыдущие годы «Артдокфест» несколько раз подвергался критике за показ документальных фильмов на такие логичные темы, как Украина, Чечня и гомосексуализм в России.

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