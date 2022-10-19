Российский командующий признал, что ситуация в Херсонской области Украины «напряженная»

Сергей Суровкин, новый командующий объединенным полем боя России на Украине, признал, что ситуация в Херсоне на юге Украины была «напряженной».

Херсон был первым крупным городом, захваченным русскими через несколько дней после начала войны в феврале, а также единственной областной столицей, перешедшей к Москве.

Выступая перед СМИ во вторник, командующий заявил, что украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских сил, сообщает агентство Синьхуа.

Он также утверждал, что украинские силы с помощью ракет HIMARS поразили городскую инфраструктуру и жилые дома.

«Обстановку в целом в районе проведения специальных боевых действий можно охарактеризовать как напряженную… Российская армия, в первую очередь, обеспечит безопасную эвакуацию (херсонцев) жителей», — добавил Соровикин.

Би-би-си сообщила, что опасения командира поддержал Кирилл Стримосов, назначенный Россией чиновник в Херсоне.

В соцсети херсонцы предупредили, что украинские силы начнут наступление на город «в самое ближайшее время».

«Пожалуйста, отнеситесь серьезно к моим словам, я говорю о скорейшей эвакуации», — сказал он, добавив, что наибольшему риску подвергаются люди на западном берегу Днепра.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин официально объявил об аннексии Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона на крупном мероприятии на Красной площади в Москве после проведения имитации референдума в регионах Украины.

Декларация России была отвергнута на международном уровне.

Би-би-си сообщила, что украинские силы в Херсоне неуклонно восстанавливали контроль над соседней территорией в течение последних нескольких недель.

Они продвинулись до 30 км южнее вдоль Днепра, угрожая задержать русские войска.

Довоенное население Херсона составляло около 300 000 человек, но, по оценкам украинских властей, около половины этого числа уже покинули город.

— Янс

Кск /

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