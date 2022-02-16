Российский конькобежец извинился за средний палец после Олимпиады

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Российский конькобежец Даниил Алдушкин извинился за то, что во вторник показал средний палец после победы над США в полуфинале командной гонки преследования среди мужчин.

20-летний Алдушкин запустил двойной флаер вскоре после пересечения финишной черты с товарищами по команде Русланом Захаровым и Сергеем Трофимовым в олимпийском рекордном времени, чтобы победить сборную США. Победа обеспечила россиянам путевку в гонку за золотыми медалями и медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Я поднял руку, у меня есть моя первая медаль, моя первая Олимпиада», RT.com цитирует Алдушкина.. «Я ничего подобного не имел в виду. Извините, если это кого-то обидело».

Глава Федерации лыжного спорта России Алексей Кравцов также извинился за действия Алдушкина, но также встал на защиту молодого спортсмена, назвав его выступление «выплеском эмоций».

«На финише преобладали эмоции, в этой процедуре не было подтекста. Мы сожалеем, если кто-то воспринял эту ситуацию иначе и (что) кого-то обидел. От имени Федерации лыжного спорта России приносим свои извинения», — сказал Кравцов RT. официальный «.

Захаров, 34-летний ветеран сборной России, обладатель золотой олимпийской медали в эстафете на 5000 метров с 2014 года, сказал, что реакция Алдушкина не была задумана как неуважение, а была празднованием его рекордного достижения в этом элементе.

«В конькобежном спорте мы боремся со временем, а не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция», — сказал Захаров через RT.

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Россия проиграла Норвегии в финале и завоевала серебряную медаль. Американская команда, состоящая из Кейси Доусона, Эмери Леманна и Джоуи Мантия, последний из которых заменил Итана Сиборана в финале B, завоевала бронзу, победив Нидерланды.