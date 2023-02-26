Российский корабль пришвартовался к Международной космической станции, чтобы заменить поврежденную капсулу

Российская капсула «Союз» без экипажа состыковалась рано утром в воскресенье с Международной космической станцией и в конечном итоге вернет трех астронавтов, чей первоначальный возвращаемый аппарат был поврежден небольшим метеоритом.

Видео в прямом эфире от агентства-партнера Международной космической станции, НАСА, показало, что МС-23 автономно пристыковался к Орбитальной исследовательской лаборатории, завершив двухдневный полет «Союз» после старта из Казахстана.

Ожидается, что американский астронавт Фрэнк Рубио и российские космонавты Дмитрий Петлин и Сергей Прокопьев вернутся домой в сентябре.

Все трое прибыли на Международную космическую станцию ​​в сентябре прошлого года на борту МС-22, и первоначально предполагалось, что они пробудут там всего около шести месяцев, до конца марта.

Но в середине декабря из их капсулы начала течь охлаждающая жидкость после того, как она столкнулась с тем, что, по мнению американских и российских официальных лиц, было небольшим космическим камнем.

Роскосмос, российское космическое агентство, решил отправить МС-23 на замену поврежденному кораблю, но без экипажа из трех человек.

Поскольку их некому заменить, Рубио, Петлин и Прокопьев теперь проведут в космосе почти год.

Ожидается, что поврежденный МС-22 покинет космическую станцию ​​без пассажиров и вернется на Землю в конце марта.

На борту Международной космической станции находятся еще четыре человека, которые прибыли на борту капсулы SpaceX Dragon в октябре прошлого года в рамках миссии Crew 5.

На следующей неделе к ним присоединятся члены миссии Crew-6 — два американца, эмиратец и россиянин, — которые также прибудут на борту капсулы SpaceX, запуск которой ожидается в понедельник из Флориды.

После нескольких дней перекрытия Crew-5 вернется на Землю.