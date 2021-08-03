Российский космический корабль использует траекторию на одной орбите для достижения орбитальной позиции в течение двух часов – наука и космос

Москва, 2 августа. Российский космический корабль будет использовать план полета на одной орбите, чтобы достичь Международной космической станции (МКС) примерно за два часа, сообщил ТАСС в понедельник глава отдела баллистики Ракетно-космической корпорации “Энергия” (аффилированной с Федеральным космическим агентством Роскосмоса) Равель Мерцин. .

«Я думаю, что мы можем сделать это за 2 часа с теоретическим минимумом около 1 часа 20 минут, то есть мы можем сделать это быстрее, но, возможно, этого не стоит делать из соображений безопасности», – сказал Мерцин, отвечая на вопрос о время, необходимое космическому кораблю для достижения космической станции в соответствии с этой таблицей.

Начальник управления баллистики сказал, что в настоящее время рассчитанное время составляет два часа семь минут.

«Если мы улучшим окончательную траекторию полета, снизим скорость вылета и не будем делать никаких импульсов торможения, мы сможем немедленно переключиться на стадию зависания и, таким образом, повысить безопасность швартовки», – пояснил он.

В апреле 2019 года Ракета-носитель “Энергия” разработала одноорбитальную траекторию сближения с Международной космической станцией и впервые испытала ее во время полета корабля снабжения “Прогресс МС-17”. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что одноорбитальный маршрут полета к орбитальной станции может быть испытан в 2022 году.

Как сообщил ТАСС президент “Энергия баллистики” Муртазин, одноорбитальная траектория указывает на то, что космический аппарат выйдет на общую эллиптическую орбиту, геометрически подобную орбите Международной космической станции, с помощью двух импульсов. На основе этой схемы космический корабль сможет наблюдать за космической станцией под углом 23 градуса, чтобы определить оптимальную точку тяги для продвижения космического корабля в район МКС после полоборота.