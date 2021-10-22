Российский космический корабль летит в другой порт космической станции

Российский корабль снабжения “Прогресс 78” был переведен сегодня в другой порт Международной космической станции после выполнения автоматической разборки из модуля станции “Поиск” в среду вечером. По данным НАСА, в 12:21 по восточному времени космический корабль был автоматически укомплектован многоцелевым лабораторным модулем станции «Наука».

Подтвердите соединение и арестуйте! В Встраивать твит Грузовое судно Progress 78 было переоборудовано на станцию ​​в 12:21 по восточному времени как Progress, и станция пролетела 258 миль над южной частью Тихого океана. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/XoQLUVRftx – Международная космическая станция (Space_Station) 22 октября 2021 г.

В ходе маневра беспилотный космический корабль должен был провести проверки на утечки в линиях тяги модуля «Наука» перед его использованием с двигателями нового модуля для управления рулевым управлением станции.

«Прогресс 78» был запущен 30 июня 2021 года с космодрома Байконур в Казахстане и пристыкован к модулю станции «Поиск» на обращенной к космосу стороне российской части 1 июля 2021 года. Корабль перевез более 3600 фунтов продовольствия, топлива. , и припасы для экипажа 65-й экспедиции.

Российский космический корабль покинет космическую станцию ​​в конце ноября, чтобы вернуться в атмосферу Земли, благополучно ее уничтожив.

Еще один российский грузовой космический корабль, на борту которого находится почти три тонны продуктов питания, топлива и припасов для экипажа станции, планируется запустить с космодрома Байконур в Казахстане 27 октября. Судно-снабженец “Прогресс 79” зайдет в тыловой порт служебного блока “Звезда” 29 октября.