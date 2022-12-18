Российский космический корабль начал неконтролируемую утечку в среду ночью

Выход России в открытый космос был отменен в последнюю минуту в среду вечером, когда космический корабль, прикрепленный к Международной космической станции, обнаружил неожиданно большую утечку.

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин были в скафандрах с герметизированным шлюзом, когда авиадиспетчеры сказали им готовиться к расследованию утечки в космическом корабле «Союз». Впоследствии выход в открытый космос был отменен незадолго до 22:00 по восточному времени (03:00 UTC в четверг).

Утечка, по-видимому, произошла из внешнего контура охлаждения, расположенного в задней части космического корабля «Союз МС-22». Сотрудник по связям с общественностью Роб Навиас, комментируя выход в открытый космос для телевидения НАСА, описал космический корабль как «довольно драматичный». На видео утечки охлаждающей жидкости видно, что из «Союза» постоянно высыпаются частицы, что представляет собой довольно крутое зрелище.

Никто из экипажа космической станции не подвергался опасности, в том числе Прокопьев и Петлин, их коллега-космонавт Анна Кикина; Астронавты НАСА Фрэнк Рубио, Николь Манн и Джош Кассада; и японский астронавт Коити Ваката. Утечка произошла за пределами станции, а не внутри орбитальной лаборатории.

Тем не менее утечка вызывает вопросы о жизнеспособности космического корабля «Союз», обратном полете на Землю Прокопьева, Бетлина и Фрэнка Рубио из НАСА. Они снова отправились на космическую станцию ​​в сентябре на борту космического корабля «Союз» и должны вернуться на Землю следующей весной. Три часа спустя, в понедельник вечером, утечка все еще продолжалась и не собиралась уменьшаться.

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«Союз» — очень жесткий космический корабль, поэтому вполне вероятно, что это никак не повлияет на его способность отделяться от космической станции и возвращаться на Землю. Однако, если российские инженеры — и инженеры из НАСА, учитывая, что Рубио будет на борту — определят, что проблема существует, на станцию ​​необходимо будет доставить новый «Союз». Корабли «Союз» могут запускаться и стыковаться самостоятельно. Однако это означало бы, что пока не прибудет новый космический корабль, у трех членов экипажа не будет спасательного корабля.

Остальные четыре астронавта прилетели на борт станции на космическом корабле SpaceX Crew Dragon в октябре. Этот корабль не может вместить семь человек, чтобы вернуться на Землю.

Учитывая продолжительность разлива, у НАСА, вероятно, также были опасения по поводу воздействия всего этого аммиака на поверхности космической станции и других пристыкованных транспортных средств. Большая часть аммиака, вероятно, со временем испарится с поверхности устройства, но это, безусловно, усложнит операции, поскольку 19 декабря космическое агентство США работает над собственным выходом в открытый космос для установки новых солнечных батарей.