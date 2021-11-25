Российский космический корабль «Прогресс» стартовал с орбиты и приземлился в Тихом океане — наука и космос

Москва, 25 ноября. / ТАСС /. Корабль снабжения «Прогресс» оторвался от российской части Международной космической станции (МКС) перед тем, как выполнить маневр орбитальной посадки, и погрузился в Тихий океан.

Космический корабль «Прогресс МС-17» запустит двигатели на вылет с орбиты в 17:34 мск. «Прогресс» должен вернуться в плотные слои атмосферы Земли в 18:08 мск, а в 18:17 мск его негорючие фрагменты разлетятся в несудоходной части Тихого океана в 1800 км от Тихого океана. Веллингтон, 7700 км от Сантьяго.

Удаление грузового корабля «Прогресс МС-17» из российской многоцелевой исследовательской лаборатории «Наука» и его последующее растворение в Тихом океане обеспечит запланированную стоянку для нового корабля снабжения, который прибудет на Международную космическую станцию ​​с новым российским узловым модулем «Причал». Сухогруз «Прогресс МС-17» был возвращен из малой исследовательской установки «Поиск» в лабораторию «Наука» 22 октября. Корабль для доведения до орбиты «Прогресс МС-17» стартовал на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 30 июня и состыковался с Международной космической станцией 2 июля.