Российский космический корабль «Союз» пристыковывается к Международной космической станции, чтобы вернуть застрявший экипаж; НАСА и SpaceX откладывают следующий запуск экипажа космической станции на 11 часов и позже.

Ниже приводится краткое изложение текущих новостей науки.

Российский космический корабль «Союз» пристыковался к Международной космической станции, чтобы вернуть застрявший экипаж.

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило рано утром в воскресенье, что российский космический корабль, выполняющий миссию по возвращению на Землю экипажа, застрявшего на Международной космической станции (МКС), пристыковался к станции. Космический корабль «Союз МС-23», стартовавший в пятницу с космодрома Байконур в Казахстане, должен в сентябре вернуть российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и американского космонавта Франсиско Рубио.

НАСА и SpaceX откладывают запуск следующего экипажа космической станции на одиннадцатый час.

НАСА и SpaceX рано утром в понедельник отложили запуск капсулы с двумя американскими астронавтами, российским астронавтом и коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов за несколько минут до запланированного старта из Флориды для полета на Международную космическую станцию. Космическое агентство США и SpaceX, частная ракетная компания, основанная миллиардером Илоном Маском, указали на технический дефект, связанный с жидкостью для зажигания, используемой для питания двигателей космического корабля.

Змеи, ящерицы и сладости встречаются в первом в Малайзии кафе для рептилий

Яп Мин Янг, любитель рептилий из Малайзии, надеется, что посетители его кафе, где разрешено проживание с домашними животными, научатся ценить змей и ящериц так же, как пушистых существ, таких как собаки и кошки. По его словам, среди видов, отдыхающих в стеклянных резервуарах, сложенных вокруг кафе Яп на окраине столицы Малайзии Куала-Лумпур, есть бородатые агамы, леопардовые гекконы и кукурузные змеи.