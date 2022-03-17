Российский космический корабль «Союз» с тремя космонавтами на борту стартует в пятницу.

После успешного выхода в открытый космос во вторник экипаж 66-й экспедиции на борту Международной космической станции (МКС) должен приветствовать трех своих новых коллег. Космический корабль «Союз МС-21» с тремя космонавтами стартует в пятницу в 11:55 по восточному поясному времени.

К модулю «Причал» присоединится космический корабль с ветераном-космонавтом Олегом Артемьевым и первыми посетителями станции Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым. Прямая трансляция запуска начнется в 11:15 в пятницу на телеканале NASA, в официальном приложении и на веб-сайте агентства.

Ранее на этой неделе астронавт НАСА Марк Ванди Хи побил рекорд американского исследователя по продолжительности пребывания в космосе. Ванде Хей приземлится в Казахстане с рекордным для НАСА 355-дневным пребыванием в космосе. Эта продолжительность побивает предыдущий рекорд, установленный астронавтом НАСА Скоттом Келли, на 15 дней.

В пятницу станция должна принять трех новых членов экипажа. Между тем, сегодня после выхода в открытый космос экипаж Exp 66 сосредоточился на науках о жизни. https://t.co/5mXZUm7mRV — Международная космическая станция (Space_Station) 17 марта 2022 г.

Между тем, ракета НАСА Artemis I, направляющаяся к Луне, готова стартовать в четверг, 17 марта, для запуска Комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде для репетиционных испытаний, которые должны начаться 1 апреля. Беспилотная миссия Artemis I является первой в серии все более сложных миссий, направленных на обеспечение долгосрочного присутствия человека на Луне и за ее пределами.