Российский космический корабль «Союз» протекает из-за дыры менее одного сантиметра

Роскосмос, российская космическая компания, объявила, что утечка охлаждающей жидкости из российского космического корабля «Союз», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), была вызвана пробоиной диаметром менее 0,8 миллиметра (0,03 дюйма) и не потребовала эвакуации экипажа. Агентство было открыто для возможности запуска запасной капсулы в случае необходимости.

В Роскосмосе заявили, что в конце этого месяца группа экспертов определит, может ли экипаж корабля «Союз МС-22» безопасно использовать его для запланированного возвращения на Землю или его следует утилизировать и заменить.

В нем говорилось, что следующий запуск «Союза» запланирован на март, но при необходимости его можно ускорить.

Утечка была обнаружена на корабле «Союз МС-22» на прошлой неделе, когда два российских космонавта собирались покинуть станцию ​​для запланированного выхода в открытый космос. Российский диспетчер миссии прервал выход в открытый космос, когда специалисты на Земле наблюдали за потоком жидкостей и частиц, исходящим от космического корабля «Союз», в прямом эфире из космоса.

И Роскосмос, и НАСА заявили, что авария не представляла опасности для экипажа станции.

Роскосмос заявил, что утечка могла быть вызвана попаданием небольшого метеорита или куска космического мусора в один из внешних радиаторов капсулы.

Согласно заявлению Роскосмоса в понедельник, утечка вызвала повышение температуры в отсеке для экипажа капсулы до 30 градусов по Цельсию (86 градусов по Фаренгейту). Температура в отсеке оборудования сначала поднималась до 40°C, но упала до 30°C после того, как наземные специалисты переключили некоторые системы капсулы.

Роскосмос сообщил, что экипаж использовал вентиляторы в российском отсеке, чтобы накачать холодный воздух в капсулу, чтобы снизить температуру в кабине до комфортного уровня.

«Повышение температуры на борту космического корабля «Союз МС-22» допустимо и не является критическим для работы оборудования и здоровья экипажа в случае необходимости подъема на борт космического корабля», — пояснили в «Роскосмосе», добавив, что тесты системы управления специфичны. В аварии она не пострадала.

Космическая компания заявила, что изучение поверхности капсулы с помощью камеры робота-манипулятора канадского производства помогло точно определить место утечки охлаждающей жидкости.

Прокопьев, Бетлин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио использовали «Союз МС-22», чтобы добраться до Международной космической станции в сентябре, служа спасательной шлюпкой для экипажа. Капсула должна была вернуть их на Землю в марте в рамках своих обычных орбитальных операций.

Роскосмос сообщил, что следующий космический корабль «Союз», «Союз МС-23», уже прошел некоторые подготовительные испытания для ранее запланированного запуска в марте, и добавил, что при необходимости запуск может быть ускорен.

Директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил журналистам в понедельник, что специалисты проанализируют состояние корабля и примут решение о дальнейших действиях ориентировочно 27 декабря. Он сказал, что отверстие в Союзе было всего 0,8 миллиметра (0,03 дюйма) в поперечнике.

«Если ситуация будет под контролем и мы будем полностью уверены в грузоподъемности корабля, он будет использован для запланированного возвращения экипажа. А если ситуация примет другой оборот, у нас, очевидно, есть запасные варианты», — сказал Борисов.

Вместе с Прокопьевым, Бетлином и Рубио в настоящее время на аванпосте находятся еще четыре члена экипажа, в том числе астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада. Коити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований; и Анна Кикина из Роскосмоса.